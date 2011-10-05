Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Доярка из Хацапетовки 3
Постер сериала Доярка из Хацапетовки 3
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Оцените
2 постера
Киноафиша Сериалы Доярка из Хацапетовки 3

Доярка из Хацапетовки 3 (2006 - 2011)

Doyarka iz Hacapetovki 3 18+
Год выпуска 2006
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 44 минуты
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 11 часов 44 минуты

О чем сериал

Золушка из провинции по имени Катя вышла замуж за своего столичного принца сначала фиктивно. Однако впоследствии между молодыми людьми зародилось настоящее чувство. Но в дальнейшем героев ждало разрушение брака, ревность, авиакатастрофа... В результате Катя в одиночестве оказалась во Франции, где вновь вышла замуж. У героини началась совсем другая жизнь. Однако и тут семейное счастье девушки не продлилось долго. Конкуренты ее свекра придумали коварный план, чтобы разрушить его бизнес и он оказался за решеткой.

В ролях
В ролях
Дмитрий Ульянов
Дмитрий Ульянов
Мария Куликова
Мария Куликова
Наталья Гудкова
Наталья Гудкова
Любовь Германова
Любовь Германова
Кирилл Гребенщиков
Кирилл Гребенщиков
Денис Курочка
Денис Курочка
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.4 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Доярка из Хацапетовки 3 - Сезон 1 Сезон 1
2011, 16 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
В «Свинке Пеппе» есть только один человек – как так вышло? Фанаты обсуждают жуткую теорию о мультике
Новая «Фантастическая четверка» покорила первых зрителей: Marvel вернулись с фильмом, похожим на «Интерстеллар»
Трейлер нового «Хищника» показал, кто теперь жертва: даже ждать 7 ноября 2025 года не пришлось, чтобы узнать
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Фанаты «Гарри Поттера», ваш выход: сможете вспомнить по фрагменту кадра, какая это часть фильма? (тест)
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
«Бурная влюбленность — не вечна»: почему в «Материалистке» Люси выбрала Джона, и будут ли они счастливы — мнение психолога
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше