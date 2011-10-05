Золушка из провинции по имени Катя вышла замуж за своего столичного принца сначала фиктивно. Однако впоследствии между молодыми людьми зародилось настоящее чувство. Но в дальнейшем героев ждало разрушение брака, ревность, авиакатастрофа... В результате Катя в одиночестве оказалась во Франции, где вновь вышла замуж. У героини началась совсем другая жизнь. Однако и тут семейное счастье девушки не продлилось долго. Конкуренты ее свекра придумали коварный план, чтобы разрушить его бизнес и он оказался за решеткой.