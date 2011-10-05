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Постер к 1-му сезону сериала Доярка из Хацапетовки 3
Киноафиша Сериалы Доярка из Хацапетовки 3 Сезоны Сезон 1

Doyarka iz Hacapetovki 3 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 октября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 16
Продолжительность сезона 11 часов 44 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Доярка из Хацапетовки 3»

В 1-м сезоне сериала «Доярка из Хацапетовки – 3» во Франции у Кати наступила совсем другая жизнь: она наконец счастлива, ее окружают близкие люди. Но и этому не суждено было продлиться долго. Конкуренты ее свекра решили во что бы то ни стало разрушить семейный бизнес. Мужчина оказался на скамье подсудимых. Чтобы спасти его, Катя решает продать свой ресторан в Париже и отправляется туда. В европейской столице ее ждут мучительные разговоры с сыном экс-супруга. Парню нужны деньги. Однажды в дом девушки прибирается бандит. В целях самозащиты она бьет преступника по голове и падает в обморок.

Список серий 1-го сезона сериала «Доярка из Хацапетовки 3» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 3 Серия 1
5 октября 2011
Серия 2
Сезон 3 Серия 2
5 октября 2011
Серия 3
Сезон 3 Серия 3
6 октября 2011
Серия 4
Сезон 3 Серия 4
6 октября 2011
Серия 5
Сезон 3 Серия 5
10 октября 2011
Серия 6
Сезон 3 Серия 6
10 октября 2011
Серия 7
Сезон 3 Серия 7
10 октября 2011
Серия 8
Сезон 3 Серия 8
11 октября 2011
Серия 9
Сезон 3 Серия 9
11 октября 2011
Серия 10
Сезон 3 Серия 10
11 октября 2011
Серия 11
Сезон 3 Серия 11
12 октября 2011
Серия 12
Сезон 3 Серия 12
12 октября 2011
Серия 13
Сезон 3 Серия 13
13 октября 2011
Серия 14
Сезон 3 Серия 14
13 октября 2011
Серия 15
Сезон 3 Серия 15
14 октября 2011
Серия 16
Сезон 3 Серия 16
14 октября 2011
График выхода всех сериалов
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