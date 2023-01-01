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Постер к 3-му сезону сериала Дживс и Вустер
Киноафиша Сериалы Дживс и Вустер Сезоны Сезон 3

Jeeves & Wooster 12+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 29 марта 1992
Год выпуска 1992
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 6 минут
О чем 3-й сезон сериала «Дживс и Вустер»

В 3-м сезоне сериала «Дживс и Вустер» Берти в ужасе бежит из родного города вместе со своим камердинером. Ему грозят сразу две серьезные опасности: гнев его невыносимой тетушки Агаты и риск стать женатым человеком. Молодой свободолюбивый Вустер и верный друг Дживс садятся на паром до самого Нью-Йорка, чтобы насладиться ночной жизнью мегаполиса и отсидеться до лучших времен. Однако все планы парней идут под откос, когда Берти приходится присматривать за сыном леди Малверн – сверхстыдливым маменькиным сынком Уилмотом. Таппи Глоссоп также прибывает в город, чтобы поговорить об экспорте автомобилей с богатым бизнесменом мистером Стокером.

Список серий 3-го сезона сериала «Дживс и Вустер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 1
Сезон 3 Серия 1
29 марта 1992
Серия 2 Episode 2
Сезон 3 Серия 2
5 апреля 1992
Серия 3 Episode 3
Сезон 3 Серия 3
12 апреля 1992
Серия 4 Episode 4
Сезон 3 Серия 4
19 апреля 1992
Серия 5 Episode 5
Сезон 3 Серия 5
26 апреля 1992
Серия 6 Episode 6
Сезон 3 Серия 6
3 мая 1992
График выхода всех сериалов
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