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Постер к 4-му сезону сериала Дживс и Вустер
Киноафиша Сериалы Дживс и Вустер Сезоны Сезон 4

Jeeves & Wooster 12+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 16 мая 1993
Год выпуска 1993
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 6 минут
О чем 4-й сезон сериала «Дживс и Вустер»

В 4-м сезоне сериала «Дживс и Вустер» Берти возвращается в Нью-Йорк, до смерти влюбленный в художницу-портретистку Гвладис Пендлбери. Однако его тетя Агата оказывается не в восторге от картины, написанной девушкой по ее заказу. Когда молодому Вустеру к тому же не удается проследить за ее непослушными сыновьями, ее отношение к романтическим планам племянника становится еще хуже. Тем временем Таппи Глоссоп приезжает в город, чтобы продать местному суповому магнату Слингсби свой семейный рецепт кок-а-лики. Эти деньги нужны ему, чтобы устроить достойную свадьбу с Элизабет, но предприимчивый рекламщик Люциус Пим крадет его секрет.

Список серий 4-го сезона сериала «Дживс и Вустер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 1
Сезон 4 Серия 1
16 мая 1993
Серия 1 Episode 2
Сезон 4 Серия 2
23 мая 1993
Серия 3 Episode 3
Сезон 4 Серия 3
30 мая 1993
Серия 4 Episode 4
Сезон 4 Серия 4
6 июня 1993
Серия 5 Episode 5
Сезон 4 Серия 5
13 июня 1993
Серия 6 Episode 6
Сезон 4 Серия 6
20 июня 1993
График выхода всех сериалов
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