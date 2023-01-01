Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Полтергейст" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Дживс и Вустер
Киноафиша Сериалы Дживс и Вустер Сезоны Сезон 1

Jeeves & Wooster 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 апреля 1990
Год выпуска 1990
Количество серий 5
Продолжительность сезона 4 часа 15 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дживс и Вустер»

В 1-м сезоне сериала «Дживс и Вустер» неопытный и ветреный молодой человек по имени Берти Вустер наследует огромное состояние и титул своего древнего аристократического рода. Тут-то он и оказывается лакомой добычей для всех нечестных жителей Лондона разом. Его мечтают прибрать к рукам властные дальние родственники, женить на себе незамужние красотки без гроша за душой и обобрать до нитки все встречные проходимцы. К счастью, у юноши есть доверенное лицо – его давний друг и камердинер Дживс. Это очень хитрый и изобретательный человек, который может вытащить Берти как из постели очередной охотницы за приданым, так и из долговой тюрьмы.

Список серий 1-го сезона сериала «Дживс и Вустер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
22 апреля 1990
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
29 апреля 1990
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
6 мая 1990
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
13 мая 1990
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
20 мая 1990
График выхода всех сериалов
Related video
Ни морщин, ни бороды: вы точно не видели старика Хоттабыча таким (фото)
Над чудаком Гнездиловым потешался каждый: измените мнение, узнав его диагноз
Взрослые боялись больше детей: этот советский мультик пугает до чертиков
Загримировали так, что родные не узнали: кто годами скрывался за образом Высоцкого
Патологоанатом из «Следа» снялась без халата и бюстгальтера: уберите мужчин от экранов
Как кошка с собакой: Гайдай сделал этого актера звездой, а потом всю жизнь ненавидел
Самую первую серию «Ну, погоди!» видел 1 человек из 10 тысяч: вот что не понравилось цензорам
Мужчины этих знаков Зодиака никогда не прощают обиды: самые злопамятные
Тест: сделайте уборку и узнайте, какой вы на самом деле человек
Советский Ален Делон и любимец женщин: почему Арамиса никто не звал в кино
От вида 17-летней внучки Маслякова люди невольно скривились: внимание на огромные губы
Был звездой, а стал таксистом: красавец из «Карнавальной ночи» попал в психушку и потерял все
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше