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Постер к 2-му сезону сериала Дживс и Вустер
Киноафиша Сериалы Дживс и Вустер Сезоны Сезон 2

Jeeves & Wooster 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 14 апреля 1991
Год выпуска 1991
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 6 минут
О чем 2-й сезон сериала «Дживс и Вустер»

Во 2-м сезоне сериала «Дживс и Вустер» судья сэр Уоткин и дядя Томас ввязываются в неразрешимый спор из-за уникального рецепта сливочного крема. Кувшин с чудо-продуктом нужен им обоим, чтобы изучить формулу и воспроизвести ее на собственном производстве. Благодаря своей хитрости Уоткин преуспевает в этой охоте на сливки первым. Но вторая сторона не сдается. Тетя Далия и Стиффи требуют, чтобы Берти немедленно пошел в дом судьи и выкрал кувшин. Но герой уже однажды едва отделался от приговора за кражу. Он не хочет отправляться в тюрьму из-за прихоти своего сумасшедшего семейства. А значит, ему необходима помощь верного камердинера Дживса.

Список серий 2-го сезона сериала «Дживс и Вустер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
14 апреля 1991
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
21 апреля 1991
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
28 апреля 1991
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
5 мая 1991
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
12 мая 1991
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
19 мая 1991
График выхода всех сериалов
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