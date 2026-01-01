Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный»
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Вся информация о сериале
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993
Best Graphics
Победитель
Лучший драматический телесериал
Номинант
Лучший драматический телесериал
Номинант
Best Costume Design
Номинант
Best Original Television Music
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
Best Design
Победитель
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