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Киноафиша Сериалы Вторая семья Сезоны Сезон 1

Vtoraya semya
Название Сезон 1
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Вторая семья»

В 1-м сезоне сериала «Вторая семья» в центре событий оказывается следователь Ольга Крапивина, которая полгода находилась в плену и родила сына от опасного маньяка. Она отвергла своего любовника, который по совместительству является ее руководителем, поскольку не может с тех пор получать удовольствие от сексуальной жизни. В отместку экс-избранник сослал Ольгу в провинцию, откуда она родом. Там промышляет группировка налетчиков, которая «работает» весьма хорошо: никаких улик, никаких следов. Но и Ольге нельзя спасовать, ее «ссылка» может завершиться только одним – поимкой бандитов.

Список серий сериала Вторая семья График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
TBA
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
TBA
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
TBA
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
TBA
График выхода всех сериалов
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