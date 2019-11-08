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Постер к 2-му сезону телешоу Попался!
Киноафиша Сериалы Попался! Сезоны Сезон 2

Busted! 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 8 ноября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 10
Продолжительность сезона 15 часов 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Попался!»

Во 2-м сезоне шоу «Попался!» участвуют семь знаменитостей, которые играют роли детективов и расследуют различные криминальные загадки и головоломки. В каждом эпизоде зрителей ждет новая история, сосредоточенная на криминальном деле. У игроков есть подсказки, нужные для раскрытия преступления. В процессе расследования они посещают различные места, собирают доказательства, задают вопросы свидетелям и стараются решить поставленную перед ними задачу. Часто они попадают в забавные и неловкие ситуации, которые делают шоу не только увлекательным, но и смешным.

Список серий телешоу Попался! График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Ад богов: Тартар Hell of the Gods: Tartarus
Сезон 2 Серия 1
8 ноября 2019
Серийные убийства Serial Killing
Сезон 2 Серия 2
8 ноября 2019
Разноглазые. Команда детектива против фантомного вора Odd Eye: Detective Team vs Phantom Thief
Сезон 2 Серия 3
8 ноября 2019
С богами заодно: возвращение гениальной команды детективов Along with the Gods; The Return of the Genius Detective Team
Сезон 2 Серия 4
8 ноября 2019
Там живет Дьявол There Lives a Devil
Сезон 2 Серия 5
8 ноября 2019
Проклятье шамана The Curse of the Shaman
Сезон 2 Серия 6
8 ноября 2019
Секрет председателя The Chairman's Secret
Сезон 2 Серия 7
8 ноября 2019
Два клиента: записи парней и девушек The Two Clients: The Guys' and Girls' Case Records
Сезон 2 Серия 8
8 ноября 2019
Пять убийц – «цветочников» The 5 Flower Killers
Сезон 2 Серия 9
8 ноября 2019
Цветок смерти The Flower of Death
Сезон 2 Серия 10
8 ноября 2019
График выхода всех сериалов
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