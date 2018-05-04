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Постер к 1-му сезону телешоу Попался!
Киноафиша Сериалы Попался! Сезоны Сезон 1

Busted! 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 мая 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 10
Продолжительность сезона 15 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Попался!»

В 1-м сезоне шоу «Попался!» знаменитые на всю Корею участники проекта попадают на место преступления. Оно кишит важными уликами, а виновник еще не пойман. Им предстоит трудная работа, чтобы раскрыть содеянное. Игроки получают инструкции и подсказки, которые помогут им в этой миссии. Новоявленные детективы активно взаимодействуют друг с другом, обсуждают свои теории и стремятся прийти к правдивой версии. Они используют различные методы расследования, как делают их коллеги-профессионалы. Шоу предлагает зрителям интригующие и захватывающие истории, головоломки и загадки, которые будут раскрыты.

Список серий телешоу Попался! График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Предсказанное убийство Forewarned Murder
Сезон 1 Серия 1
4 мая 2018
Остров сокровищ Treasure Island
Сезон 1 Серия 2
4 мая 2018
Убийца Кван Су Kwang Soo, a Murderer
Сезон 1 Серия 3
11 мая 2018
СМС от покойника Messages from the Dead
Сезон 1 Серия 4
11 мая 2018
Последний из вампиров The Last Vampire
Сезон 1 Серия 5
18 мая 2018
Битва детективов Battle of the Detectives
Сезон 1 Серия 6
18 мая 2018
Исчезнувший фокусник The Vanished Magician
Сезон 1 Серия 7
25 мая 2018
Загадочный господин The Mysterious Gentleman
Сезон 1 Серия 8
25 мая 2018
Операция «Доставка преступника» Operation: Criminal Transport
Сезон 1 Серия 9
1 июня 2018
Изчезновение К The Disappearance of K
Сезон 1 Серия 10
1 июня 2018
График выхода всех сериалов
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