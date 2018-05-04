Южнокорейское шоу Netflix «Попался!» создано теми, кто работал над легендарным игровым проектом «Бегущий человек». Именно поэтому зрителей ждет много необычных приключений и неожиданных сюжетных поворотов. Их новое детище позволит под другим углом посмотреть на реальность сыскного дела. Группа участников должна распутать настоящее преступление, которое было совершено в действительности, и найти виновного. Впереди – много опасностей и ярких эмоций, а также тщательная работа с фактами и уликами. Не исключено, что преступник, которого они ищут, может оказаться внутри их команды.