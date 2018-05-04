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Киноафиша Сериалы Попался!

Попался! (2018 - …)

Busted! 18+
Год выпуска 2018
Страна Южная Корея
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 1 час 30 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 42 часа 0 минут

О чем телешоу

Южнокорейское шоу Netflix «Попался!» создано теми, кто работал над легендарным игровым проектом «Бегущий человек». Именно поэтому зрителей ждет много необычных приключений и неожиданных сюжетных поворотов. Их новое детище позволит под другим углом посмотреть на реальность сыскного дела. Группа участников должна распутать настоящее преступление, которое было совершено в действительности, и найти виновного. Впереди – много опасностей и ярких эмоций, а также тщательная работа с фактами и уликами. Не исключено, что преступник, которого они ищут, может оказаться внутри их команды.

Попался! - трейлер третьего сезона
Попался!  трейлер третьего сезона
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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7.7 IMDb
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Сезоны
Попался! - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 10 эпизодов
 
Попался! - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 10 эпизодов
 
Попался! - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2021, 8 эпизодов
 
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