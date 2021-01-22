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Постер к 3-му сезону телешоу Попался!
Киноафиша Сериалы Попался! Сезоны Сезон 3

Busted! 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 22 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Попался!»

В 3-м сезоне шоу «Попался!» принимают участие личности, которых зрители уже могли видеть в предыдущих эпизодах. Команда, состоящая из детективов-любителей, работает над раскрытием загадочных преступлений. Однако это будет совсем не монотонный процесс, а настоящее представление, наполненное комическими ситуациями. Например, первый эпизод, «Серийный похититель еды», привлекает внимание участников к необычному случаю: их клиент обнаруживает, что его еда исчезает, и сыщики отправляются в его дом, чтобы выяснить, кто из соседей является вором. Ребята расследуют убийство в незаконном казино, пропажу тела из морга и многое другое.

Список серий телешоу Попался! График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серийный похититель еды Share House Food Lupin
Сезон 3 Серия 1
22 января 2021
Воссоединение детективов; два новых дела Detectives Reunited; Two New Cases
Сезон 3 Серия 2
22 января 2021
Исчезновение тела The Missing Body
Сезон 3 Серия 3
22 января 2021
Ле Со Руб и Фея Nam Uk-gun And Seonnyeo
Сезон 3 Серия 4
22 января 2021
Заложница: прямой эфир Hostage; The Live
Сезон 3 Серия 5
22 января 2021
Я только что умер I Just Died
Сезон 3 Серия 6
22 января 2021
Клиент-призрак; дело о детективах-самозванцах The Ghost Client; The Case of the Imposter Detectives
Сезон 3 Серия 7
22 января 2021
Масштаб судьбы The Scale of Destiny
Сезон 3 Серия 8
22 января 2021
График выхода всех сериалов
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