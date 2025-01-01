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Ли Сын-ги
Lee Seung-gi
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Персоны
Ли Сын-ги
Ли Сын-ги
Lee Seung-gi
Дата рождения
13 января 1987
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Сеул, Республика Корея
Популярные фильмы
0.0
Великолепное наследие
(2009)
0.0
Моя девушка — кумихо
(2010)
0.0
Хваюги
(2017)
Фильмография Ли Сын-ги
Жанр
Все
Боевик
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Триллер
Фэнтези
Год
Все
2022
2021
2017
2014
2013
2010
2009
Все
7
Сериалы
7
Актер
7
Любовь по закону
мелодрама, комедия
2022, Южная Корея
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Мышь
драма, криминал, триллер
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Хваюги
комедия, фэнтези, мелодрама
2017, Южная Корея
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2013, Южная Корея
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Моя девушка — кумихо
комедия, фэнтези, мелодрама
2010, Южная Корея
Великолепное наследие
драма, комедия, мелодрама
2009, Южная Корея
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