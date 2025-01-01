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Ли Сын-ги
Ли Сын-ги Lee Seung-gi
Киноафиша Персоны Ли Сын-ги

Ли Сын-ги

Lee Seung-gi

Дата рождения
13 января 1987
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Сеул, Республика Корея

Популярные фильмы

Великолепное наследие 0.0
Великолепное наследие (2009)
Моя девушка — кумихо 0.0
Моя девушка — кумихо (2010)
Хваюги 0.0
Хваюги (2017)

Фильмография Ли Сын-ги

Жанр
Год
Все 7 Сериалы 7 Актер 7
Любовь по закону
Любовь по закону
мелодрама, комедия 2022, Южная Корея
Мышь
Мышь
драма, криминал, триллер 2021, Южная Корея
Хваюги
Хваюги
комедия, фэнтези, мелодрама 2017, Южная Корея
Вы окружены
Вы окружены
боевик, мелодрама, комедия 2014, Южная Корея
Книга семьи Гу
Книга семьи Гу
драма, фэнтези, исторический 2013, Южная Корея
Моя девушка — кумихо
Моя девушка — кумихо
комедия, фэнтези, мелодрама 2010, Южная Корея
Великолепное наследие
Великолепное наследие
драма, комедия, мелодрама 2009, Южная Корея
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