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Постер к 1-му сезону сериала Оборотень
Киноафиша Сериалы Оборотень Сезоны Сезон 1

Oboroten 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Оборотень »

В 1-м сезоне сериала «Оборотень» в восьмом секретом отделе одной из международных спецслужб работает российский агент Лазарев. Он настоящий профессионал своего дела, может проникнуть в любую организацию и добыть любую информацию. Но после загадочного события мужчина приходит в себя, полностью лишившись памяти. Он помнит лишь о своей последней миссии, которую ему необходимо завершить, несмотря на все обстоятельства. А кем он был прежде, и какие поступки привели его в эту точку, Лазарев даже не догадывается. Шаг за шагом он движется к единственной цели, узнавая все больше о своем запутанном прошлом.

График выхода новых серий Оборотень 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 сентября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 сентября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
28 сентября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
5 октября 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
12 октября 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
19 октября 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
26 октября 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
2 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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