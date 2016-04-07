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Постер к 2-му сезону сериала Странная парочка
Киноафиша Сериалы Странная парочка Сезоны Сезон 2

The Odd Couple
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 7 апреля 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 13
Продолжительность сезона 4 часа 33 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Странная парочка»

Во 2-м сезоне сериала «Странная парочка» разведенные приятели Оскар и Феликс продолжают делить одну квартиру на двоих и периодически влипать в забавные неприятности. Однажды они случайно подслушивают, как ссорятся их соседи сверху, и решают попытаться спасти хотя бы чужой брак, раз уж не удалось сохранить свой. Феликс постепенно сближается с Эмили и переходит с ней на новый этап отношений. Правда, взамен она требует, чтобы избранник разделил ее интересы. А Оскар подумывает о романе с Дэни. Тем временем сами девушки увлечены спортивными достижениями: подруги готовятся к предстоящему забегу на вершину Эмпайр-стейт-билдинг.

Список серий 2-го сезона сериала «Странная парочка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Все о подслушивании All About Eavesdropping
Сезон 2 Серия 1
7 апреля 2016
Под влиянием Unger the Influence
Сезон 2 Серия 2
14 апреля 2016
Отсюда к зрелости From Here to Maturity
Сезон 2 Серия 3
21 апреля 2016
Мэдисон и сын Madison & Son
Сезон 2 Серия 4
28 апреля 2016
Увертюра Оскара Oscar's Overture
Сезон 2 Серия 5
2 мая 2016
Оскар по имени Желание An Oscar Named Desire
Сезон 2 Серия 6
5 мая 2016
Освободи место для Дэни Make Room for Dani
Сезон 2 Серия 7
9 мая 2016
Помолвка на ужин The Dinner Engagement
Сезон 2 Серия 8
12 мая 2016
Шахматные орехи Chess Nuts
Сезон 2 Серия 9
16 мая 2016
Нечетный человек Odd Man Out
Сезон 2 Серия 10
19 мая 2016
Дорожный ученый Road Scholar
Сезон 2 Серия 11
19 мая 2016
Все мужчины жителей All the Residents' Men
Сезон 2 Серия 12
23 мая 2016
Экс-фактор The Ex-Factor
Сезон 2 Серия 13
23 мая 2016
График выхода всех сериалов
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