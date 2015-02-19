Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пять процентов" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Странная парочка
Киноафиша Сериалы Странная парочка Сезоны Сезон 1

The Odd Couple
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 февраля 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Странная парочка»

В 1-м сезоне сериала «Странная парочка» профессиональный фотограф Феликс Ангер страдает из-за непростого развода с женой. Кейти выгнала его из дома, назвав слишком скучным и занудным. Тем временем лучший друг Феликса по имени Оскар Мэдисон также переживает судьбоносное расставание с супругой Линдсей. Правда, он настроен куда более оптимистично, да и его активный образ жизни спортивного журналиста не способствует депрессии. Он предлагает приятелю переехать в его освободившуюся квартиру, чтобы поддержать друг друга в этот сложный период. Но выясняется, что мужчины обладают противоположными представлениями о совместном быте.

Список серий 1-го сезона сериала «Странная парочка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
19 февраля 2015
Призрак писатель The Ghostwriter
Сезон 1 Серия 2
26 февраля 2015
День рождения The Birthday Party
Сезон 1 Серия 3
5 марта 2015
Слепые ведут слепых The Blind Leading the Blind Date
Сезон 1 Серия 4
12 марта 2015
Свадебный обман The Wedding Deception
Сезон 1 Серия 5
2 апреля 2015
Самоисцеление Heal Thyself
Сезон 1 Серия 6
9 апреля 2015
Тайный агент Secret Agent Man
Сезон 1 Серия 7
16 апреля 2015
Унгер игры The Unger Games
Сезон 1 Серия 8
23 апреля 2015
Ложь спящей собаки Sleeping Dogs Lie
Сезон 1 Серия 9
30 апреля 2015
Поучительная забастовка Enlightening Strikes
Сезон 1 Серия 10
7 мая 2015
Остров ревности Jealous Island
Сезон 1 Серия 11
7 мая 2015
Аудиторская пара The Audit Couple
Сезон 1 Серия 12
14 мая 2015
График выхода всех сериалов
Related video
С Вертинской и Кореневым ничего общего: новые Ихтиандр и Гуттиэре вызывают оторопь
Даже икона разбилась: в ранней смерти сына Хитяевой много жутких совпадений
Тест: что мешает вам двигаться вперед?
Это новолуние в ноябре 2023 года изменит жизнь всех знаков Зодиака: не у всех в лучшую сторону
Лучше заплатить в 100 раз больше: почему никто не хотел носить советские джинсы
Пустое место: Тарасова дала звонкую оплеуху Трусовой после роковой ошибки
Продукты раздают, а самое странное сохраняют: самые дикие экспонаты музея капитал-шоу «Поле чудес»
Советских детей обманули: от правды о Сове из «Винни-Пуха» оторопь берет
Успех Акиньшиной и не снился: не узнаете в этой рыжей бестии малышку из «Сестер»
В 90-е все хотели быть как русская Мадонна: что стало с Ликой Стар за границей
Добронравов сделал признание о предательстве: выбор пал не в пользу жены
Хочет не только денег: вот что требовал от МГУ многодетный Тепляков
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше