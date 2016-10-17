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Постер к 3-му сезону сериала Странная парочка
Киноафиша Сериалы Странная парочка Сезоны Сезон 3

The Odd Couple
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 17 октября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 13
Продолжительность сезона 4 часа 33 минуты
О чем 3-й сезон сериала «Странная парочка»

В 3-м сезоне сериала «Странная парочка» отношения Оскара и Шарлотты выходят на новый уровень. Чтобы доказать своей избраннице, что он может вести себя ответственно, он решает взять к себе на Хеллоуин ее маленького сына. Однако вскоре мужчине приходится выбирать между планами на свою личную жизни и спасением отношений Феликса и Эмили. Та решает остаться в Лондоне жить, чем сильно расстраивает обоих друзей. Оскар провожает в последний путь своего покойного отца и неожиданно узнает о нем много нового. Теперь он должен развеять прах старика над кондитерской фабрикой, в которой тот когда-то работал.

Список серий 3-го сезона сериала «Странная парочка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Лондон зовет London Calling
Сезон 3 Серия 1
17 октября 2016
Драка едой Food Fight
Сезон 3 Серия 2
24 октября 2016
Я шучу, ты нет I Kid, You Not
Сезон 3 Серия 3
31 октября 2016
Дни ирисок Taffy Days
Сезон 3 Серия 4
7 ноября 2016
Мисс Англия Miss England
Сезон 3 Серия 5
14 ноября 2016
Проблема Эйзена Eisen Trouble
Сезон 3 Серия 6
21 ноября 2016
Странные пары The Odd Couples
Сезон 3 Серия 7
28 ноября 2016
Феликс Навидад Felix Navidad
Сезон 3 Серия 8
12 декабря 2016
Девушка моего лучшего друга My Best Friend's Girl
Сезон 3 Серия 9
2 января 2017
Должна ли она остаться или должна уйти? Should She Stay or Should She Go
Сезон 3 Серия 10
9 января 2017
Бэтмен против пингвина Batman vs. the Penguin
Сезон 3 Серия 11
16 января 2017
Пара богов The God Couple
Сезон 3 Серия 12
30 января 2017
Сознательное странное соединение Conscious Odd Coupling
Сезон 3 Серия 13
30 января 2017
График выхода всех сериалов
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