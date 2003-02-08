В 1-м сезоне сериала «Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения!» в нью-йоркской канализации обнаруживаются крайне необычные постояльцы. На протяжении 15 лет в технической каморке среди труб и стоков живут четверо мутантов. Это огромные черепахи, ростом и телосложением похожие на взрослых мужчин и вполне разумные, но зеленые и покрытые панцирями. Их обучает не менее эксцентричный сэнсэй – старый мастер-крыса по имени Сплинтер. Он учит ребят древнему искусству восточного боя ниндзюцу, чтобы в случае необходимости мутанты могли защитить самих себя и людей и противостоять настоящему злу.