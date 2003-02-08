Menu
Teenage Mutant Ninja Turtles 2003 - 2009 season 1

Teenage Mutant Ninja Turtles season 1 poster
Teenage Mutant Ninja Turtles 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 8 February 2003
Production year 2003
Number of episodes 26
Runtime 9 hours 32 minutes
"Teenage Mutant Ninja Turtles" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения!» в нью-йоркской канализации обнаруживаются крайне необычные постояльцы. На протяжении 15 лет в технической каморке среди труб и стоков живут четверо мутантов. Это огромные черепахи, ростом и телосложением похожие на взрослых мужчин и вполне разумные, но зеленые и покрытые панцирями. Их обучает не менее эксцентричный сэнсэй – старый мастер-крыса по имени Сплинтер. Он учит ребят древнему искусству восточного боя ниндзюцу, чтобы в случае необходимости мутанты могли защитить самих себя и людей и противостоять настоящему злу.

"Teenage Mutant Ninja Turtles" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Things Change
Season 1 Episode 1
8 February 2003
A Better Mousetrap
Season 1 Episode 2
15 February 2003
Attack of the Mousers
Season 1 Episode 3
22 February 2003
Meet Casey Jones
Season 1 Episode 4
1 March 2003
Nano
Season 1 Episode 5
8 March 2003
Darkness on the Edge of Town
Season 1 Episode 6
15 March 2003
The Way of Invisibility
Season 1 Episode 7
22 March 2003
Fallen Angel
Season 1 Episode 8
29 March 2003
Garbageman
Season 1 Episode 9
5 April 2003
The Shredder Strikes - Part One
Season 1 Episode 10
12 April 2003
The Shredder Strikes - Part Two
Season 1 Episode 11
19 April 2003
The Unconvincing Turtle Titan
Season 1 Episode 12
3 May 2003
Notes from the Underground - Part One
Season 1 Episode 13
10 May 2003
Notes from the Underground - Part Two
Season 1 Episode 14
17 May 2003
Notes from the Underground - Part Three
Season 1 Episode 15
24 May 2003
The King
Season 1 Episode 16
31 May 2003
The Shredder Strikes Back - Part One
Season 1 Episode 17
7 June 2003
The Shredder Strikes Back - Part Two
Season 1 Episode 18
14 June 2003
Tales of Leo
Season 1 Episode 19
13 September 2003
The Monster Hunter
Season 1 Episode 20
20 September 2003
Return to New York - Part One
Season 1 Episode 21
27 September 2003
Return to New York - Part Two
Season 1 Episode 22
4 October 2003
Return to New York - Part Three
Season 1 Episode 23
11 October 2003
Lone Raph and Cub
Season 1 Episode 24
18 October 2003
Search for Splinter - Part One
Season 1 Episode 25
25 October 2003
Search for Splinter - Part Two
Season 1 Episode 26
1 November 2003
