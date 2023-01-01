В 1-м сезоне сериала «Михайло Ломоносов» детство будущего великого ученого проходит под Архангельском. Отец Ломоносова – крестьянин-помор, а мать умерла, когда он был совсем ребенком. Михайло воспитывала мачеха, с которой у героя сложились трудные отношения. Ирина Карельская во время отъездов супруга часто пыталась соблазнить пасынка-подростка. Сбежав из семьи, Ломоносов добирается до столицы и поступает в университет, где изучает языки. Старание и тяга к науке делают его одним из лучших учеников в академии. Затем Михайло продолжает образование в Германии, но вскоре возвращается оттуда на родину.