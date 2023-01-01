Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Катастрофа" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Михайло Ломоносов
Киноафиша Сериалы Михайло Ломоносов Сезоны Сезон 1

Mihajlo Lomonosov 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 ноября 1986
Год выпуска 1986
Количество серий 9
Продолжительность сезона 11 часов 15 минут
О чем 1-й сезон сериала «Михайло Ломоносов»

В 1-м сезоне сериала «Михайло Ломоносов» детство будущего великого ученого проходит под Архангельском. Отец Ломоносова – крестьянин-помор, а мать умерла, когда он был совсем ребенком. Михайло воспитывала мачеха, с которой у героя сложились трудные отношения. Ирина Карельская во время отъездов супруга часто пыталась соблазнить пасынка-подростка. Сбежав из семьи, Ломоносов добирается до столицы и поступает в университет, где изучает языки. Старание и тяга к науке делают его одним из лучших учеников в академии. Затем Михайло продолжает образование в Германии, но вскоре возвращается оттуда на родину.

Список серий 1-го сезона сериала «Михайло Ломоносов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
От недр своих (1 часть)
Сезон 1 Серия 1
11 ноября 1986
От недр своих (2 часть)
Сезон 1 Серия 2
12 ноября 1986
От недр своих (3 часть)
Сезон 1 Серия 3
13 ноября 1986
Врата учености (часть 1)
Сезон 1 Серия 4
14 ноября 1986
Врата учености (часть 2)
Сезон 1 Серия 5
15 ноября 1986
Врата учености (часть 3)
Сезон 1 Серия 6
16 ноября 1986
Во славу Отечества (часть 1)
Сезон 1 Серия 7
17 ноября 1986
Во славу Отечества (часть 2)
Сезон 1 Серия 8
18 ноября 1986
Во славу Отечества (часть 3)
Сезон 1 Серия 9
19 ноября 1986
График выхода всех сериалов
Related video
В Штатах ошиблись, а в СССР все сделали правильно: вот какая неточность есть в «Аладдине»
Самого страшного Кащея без грима не узнать: один из самых обаятельных советских актеров (фото)
Худая, вся в морщинах: звезда «Моей прекрасной няни» уже не та, что раньше
Затмила бывшую жену: Чадов ошеломил народ редким фото своей невесты
За слова придется ответить: шоу Малахова закончилось громким скандалом с семьей миллиардера
Даже жутко становится: на эту странность в «Иване Васильевиче» никто не обращает внимание
Тест: сможете угадать, какой актер скрывается под слоями грима?
Внешне очень похожи: как выглядит актер, озвучивающий Князя в «Трех богатырях»
«У нас девочка»: Муцениеце решилась на пополнение, о котором долго мечтала
Немец все испортил: этот едва заметный ляп обнаружили в «Брате» только сейчас
Лгать бесполезно: эти знаки Зодиака видят людей насквозь
Теперь девочкам такие имена не дают: вот как на самом деле зовут Дарью Донцову
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше