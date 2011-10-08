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Постер сериала Была тебе любимая…
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Киноафиша Сериалы Была тебе любимая…

Была тебе любимая… (2011 - 2011)

Byla tebe lyubimaya… 18+
Год выпуска 2011
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут

О чем сериал

Главный герой сериала «Была тебе любимая» – отважный моряк, старпом научного судна Российского флота Павел Громов. Он ходит в плавания вместе со своей любимой женщиной Леной. Они счастливы вместе и ждут общего малыша. Однако в Лену безумно влюблен еще один мужчина – корабельный механик Глеб. Когда на судно нападают сомалийские пираты и экипажу приходится отбиваться, Глеб под шумок выбрасывает соперника за борт. Лена горюет, но в итоге соглашается выйти за него замуж. А через год выясняется, что Паша выжил.

В ролях
В ролях
Николай Мачульский
Николай Мачульский
Андрей Чадов
Андрей Чадов
Максим Костромыкин
Максим Костромыкин
Евгений Орехов
Нина Курпякова
Ирина Таранник
Ирина Таранник
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Была тебе любимая… - Сезон 1 Сезон 1
2011, 4 эпизода
 
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