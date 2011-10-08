Главный герой сериала «Была тебе любимая» – отважный моряк, старпом научного судна Российского флота Павел Громов. Он ходит в плавания вместе со своей любимой женщиной Леной. Они счастливы вместе и ждут общего малыша. Однако в Лену безумно влюблен еще один мужчина – корабельный механик Глеб. Когда на судно нападают сомалийские пираты и экипажу приходится отбиваться, Глеб под шумок выбрасывает соперника за борт. Лена горюет, но в итоге соглашается выйти за него замуж. А через год выясняется, что Паша выжил.