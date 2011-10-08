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Постер к 1-му сезону сериала Была тебе любимая…
Киноафиша Сериалы Была тебе любимая… Сезоны Сезон 1

Byla tebe lyubimaya… 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 октября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Была тебе любимая… »

В 1-м сезоне сериала «Была тебе любимая» молодая красавица Елена беременна от любимого мужчины – моряка научного судна Павла Громова. Влюбленные собираются пожениться, однако на их пути встает «третий лишний» – давно и безнадежно влюбленный в Лену корабельный механик Глеб. Однажды на судно нападают сомалийские пираты. Экипажу приходится отбиваться, и соперник решает воспользоваться случаем. Он стреляет в Пашу и выбрасывает его за борт, а коллегам говорит, что его подстрелили пираты. Лене ради будущего малыша приходится выйти за Глеба. Но через год Павел «оживает» и возвращается, чтобы рассказать всем правду.

Список серий 1-го сезона сериала «Была тебе любимая… » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
8 октября 2011
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
8 октября 2011
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
8 октября 2011
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
8 октября 2011
График выхода всех сериалов
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