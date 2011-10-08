В 1-м сезоне сериала «Была тебе любимая» молодая красавица Елена беременна от любимого мужчины – моряка научного судна Павла Громова. Влюбленные собираются пожениться, однако на их пути встает «третий лишний» – давно и безнадежно влюбленный в Лену корабельный механик Глеб. Однажды на судно нападают сомалийские пираты. Экипажу приходится отбиваться, и соперник решает воспользоваться случаем. Он стреляет в Пашу и выбрасывает его за борт, а коллегам говорит, что его подстрелили пираты. Лене ради будущего малыша приходится выйти за Глеба. Но через год Павел «оживает» и возвращается, чтобы рассказать всем правду.