Ирина Таранник родилась 12 октября 1985 года в дальневосточном городе Благовещенск. Позже семья отправилась в Ростовскую область, где Ира пошла в школу и прославилась на городском конкурсе красоты «Мини-мисс – 95». А в девятом классе родители вновь перевезли Иру, но уже в столицу России, где девушка получила аттестат. Для поступления во ВГИК будущей актрисе не доставало баллов, а оплачивать учебу семья Таранник не могла. Тогда Ирина нашла работу и целый год тщательно готовилась к испытанию. После второй попытки двери для девушки открыли сразу несколько театральных институтов, и она выбрала Щепкинское училище.

В 2007 году Ирина получила диплом и стала актрисой РАМТа, которому осталась верна на долгие годы. Одной из ее лучших ролей на театральных подмостках считается образ Любы в постановке «Берег утопии», за который юная актриса была удостоена награды от «Московского комсомольца». В кино Таранник появилась сначала в эпизодических ролях различных сериалов. В 2010 году ей впервые выпала возможность сыграть основную роль в картине «Шахта. Взорванная любовь». А роль балерины в многосерийной картине «Фурцева» принесла Ирине широкую узнаваемость.

Ирина со студенческих лет замужем за актером Денисом Васильевым. В 2015 году она стала матерью, новорожденную девочку назвали Тая. Ирина сама вяжет малышке одежду и очень любит гулять с ней в парке. Компанию им составляют два любимых пса.