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Ирина Таранник

Ирина Таранник
Ирина Таранник
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Дата рождения
12 октября 1985
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Благовещенск, СССР (Россия)
Рост
170 см
Биография Ирины Таранник

Ирина Таранник родилась 12 октября 1985 года в дальневосточном городе Благовещенск. Позже семья отправилась в Ростовскую область, где Ира пошла в школу и прославилась на городском конкурсе красоты «Мини-мисс – 95». А в девятом классе родители вновь перевезли Иру, но уже в столицу России, где девушка получила аттестат. Для поступления во ВГИК будущей актрисе не доставало баллов, а оплачивать учебу семья Таранник не могла. Тогда Ирина нашла работу и целый год тщательно готовилась к испытанию. После второй попытки двери для девушки открыли сразу несколько театральных институтов, и она выбрала Щепкинское училище.

В 2007 году Ирина получила диплом и стала актрисой РАМТа, которому осталась верна на долгие годы. Одной из ее лучших ролей на театральных подмостках считается образ Любы в постановке «Берег утопии», за который юная актриса была удостоена награды от «Московского комсомольца». В кино Таранник появилась сначала в эпизодических ролях различных сериалов. В 2010 году ей впервые выпала возможность сыграть основную роль в картине «Шахта. Взорванная любовь». А роль балерины в многосерийной картине «Фурцева» принесла Ирине широкую узнаваемость.

Ирина со студенческих лет замужем за актером Денисом Васильевым. В 2015 году она стала матерью, новорожденную девочку назвали Тая. Ирина сама вяжет малышке одежду и очень любит гулять с ней в парке. Компанию им составляют два любимых пса. 

Интересные факты о Ирине Таранник
  • Будучи ребенком, Ира получила титул «Мисс Голливуд» в конкурсе красоты «Мини-мисс – 95», который был приурочен к 200-летнему юбилею Ростова. Там будущая актриса разыграла сценку, где изображала голливудскую актрису, которая спорит со Стивеном Спилбергом. Видео этой постановки стало первой гордостью в семье Таранник;
  • Ирина долго не могла определиться, кем хочет стать в будущем. Подать документы в театральный после школы ей посоветовала мама;
  • За роль в дипломном спектакле «Лето и дым» получила награду «Золотой лист»;
  • Ирина привыкла всегда узнавать что-то новое. Одним из недавних ее начинаний стало изучение итальянского языка.
Фильмография Ирины Таранник
Я думал, ты будешь всегда
Я думал, ты будешь всегда
драма, мелодрама 2013, Россия / США
7.0
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4 августа 2021 14:37
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