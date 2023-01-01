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Огни ночной пятницы
Сезоны
Огни ночной пятницы, список сезонов
Friday Night Lights
Год выпуска
2006
Страна
США
Эпизод длится
43 минуты
Телеканал
NBC
Список сезонов сериала «Огни ночной пятницы»
Сезон 1 / Season 1
22 эпизода
3 октября 2006 - 11 апреля 2007
Сезон 2 / Season 2
15 эпизодов
5 октября 2007 - 8 февраля 2008
Сезон 3 / Season 3
13 эпизодов
1 октября 2008 - 14 января 2009
Сезон 4 / Season 4
13 эпизодов
28 октября 2009 - 10 февраля 2010
Сезон 5 / Season 5
13 эпизодов
27 октября 2010 - 9 февраля 2011
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