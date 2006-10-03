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Постер к 1-му сезону сериала Огни ночной пятницы
Киноафиша Сериалы Огни ночной пятницы Сезоны Сезон 1

Friday Night Lights
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 октября 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут
О чем 1-й сезон сериала «Огни ночной пятницы»

В 1-м сезоне сериала «Огни ночной пятницы» в футбольной команде американской средней школы «Диллон Хай» происходит целая череда перемен. Во-первых, звезда команды – защитник Джейсон Стрит – получает серьезную травму в первой же игре сезона и выбывает из соревнований. Во-вторых, в школе появляется новый тренер Эрик Тейлор, который берется вывести ребят на чемпионат штата. От успеха этого рискованного предприятия зависит карьера Тейлора, поэтому он готов пойти на многое. Но зачастую ему приходится выбирать между выгодными и по-настоящему правильными поступками, а его супруга Тами служит ему моральным ориентиром.

Список серий 1-го сезона сериала «Огни ночной пятницы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
3 октября 2006
С широко открытыми глазами Eyes Wide Open
Сезон 1 Серия 2
10 октября 2006
Порывы ветра Wind Sprints
Сезон 1 Серия 3
17 октября 2006
Кто твой папочка? Who's Your Daddy
Сезон 1 Серия 4
24 октября 2006
С этим покончено Git 'Er Done
Сезон 1 Серия 5
30 октября 2006
Авария El Accidente
Сезон 1 Серия 6
7 ноября 2006
Возвращение домой Homecoming
Сезон 1 Серия 7
14 ноября 2006
Пересекая черту Crossing the Line
Сезон 1 Серия 8
28 ноября 2006
Полные сердца Full Hearts
Сезон 1 Серия 9
5 декабря 2006
У девочек все по-другому It's Different for Girls
Сезон 1 Серия 10
12 декабря 2006
Не берите в голову Nevermind
Сезон 1 Серия 11
3 января 2007
Чем заняться пока ждешь? What to Do While You're Waiting
Сезон 1 Серия 12
10 января 2007
Девочка, я хочу жениться на тебе Little Girl I Wanna Marry You
Сезон 1 Серия 13
24 января 2007
Повышаю ставку Upping the Ante
Сезон 1 Серия 14
31 января 2007
Слепцы Blinders
Сезон 1 Серия 15
7 февраля 2007
Черные глаза и разбитые сердца Black Eyes and Broken Hearts
Сезон 1 Серия 16
14 февраля 2007
Думаю, нам нужно заняться сексом I Think We Should Have Sex
Сезон 1 Серия 17
21 февраля 2007
Расширенные семьи Extended Families
Сезон 1 Серия 18
28 февраля 2007
Пппперемены Ch-Ch-Ch-Ch-Changes
Сезон 1 Серия 19
21 марта 2007
Грязевая чаша Mud Bowl
Сезон 1 Серия 20
28 марта 2007
Наилучшие планы Best Laid Plans
Сезон 1 Серия 21
4 апреля 2007
Государство State
Сезон 1 Серия 22
11 апреля 2007
График выхода всех сериалов
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