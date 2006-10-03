В 1-м сезоне сериала «Огни ночной пятницы» в футбольной команде американской средней школы «Диллон Хай» происходит целая череда перемен. Во-первых, звезда команды – защитник Джейсон Стрит – получает серьезную травму в первой же игре сезона и выбывает из соревнований. Во-вторых, в школе появляется новый тренер Эрик Тейлор, который берется вывести ребят на чемпионат штата. От успеха этого рискованного предприятия зависит карьера Тейлора, поэтому он готов пойти на многое. Но зачастую ему приходится выбирать между выгодными и по-настоящему правильными поступками, а его супруга Тами служит ему моральным ориентиром.