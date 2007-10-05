Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Синдром" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 2-му сезону сериала Огни ночной пятницы
Киноафиша Сериалы Огни ночной пятницы Сезоны Сезон 2

Friday Night Lights
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 5 октября 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 15
Продолжительность сезона 10 часов 45 минут
О чем 2-й сезон сериала «Огни ночной пятницы»

Во 2-м сезоне сериала «Огни ночной пятницы» после ухода из «Диллон Хай» тренер Эрик Тейлор работает с университетской командой в Остине. Его супруга Тами остается с детьми в Диллоне. Старшая дочь Джули начинает проявлять характер, доводя мать до белого каления, а малышка Грейси оказывается очень нервным и требовательным младенцем. Тем временем место тренера «Пантер» занимает Билл Макгрегор. Однако он несправедливо относится к участникам команды. Его явным фаворитом становится Смэш, в то время как Тима он буквально доводит на тренировках до потери сознания. Бадди пытается уговорить Эрика вернуться в школу.

Список серий 2-го сезона сериала «Огни ночной пятницы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Последние дни лета Last Days of Summer
Сезон 2 Серия 1
5 октября 2007
Плохие идеи Bad Ideas
Сезон 2 Серия 2
12 октября 2007
Ты готов к пятничному вечеру? Are You Ready for Friday Night?
Сезон 2 Серия 3
19 октября 2007
Неприятные последствия Backfire
Сезон 2 Серия 4
26 октября 2007
Давайте приступим к делу Let's Get It On
Сезон 2 Серия 5
2 ноября 2007
Как я сюда попал? How Did I Get Here?
Сезон 2 Серия 6
9 ноября 2007
Пантерама! Pantherama!
Сезон 2 Серия 7
16 ноября 2007
Встречаться с другими людьми Seeing Other People
Сезон 2 Серия 8
30 ноября 2007
Признание The Confession
Сезон 2 Серия 9
7 декабря 2007
Вот и весь район There Goes the Neighborhood
Сезон 2 Серия 10
4 января 2008
Торопит события Jumping the Gun
Сезон 2 Серия 11
11 января 2008
Кем ты себя возомнил? Who Do You Think You Are?
Сезон 2 Серия 12
18 января 2008
Скромный пирог Humble Pie
Сезон 2 Серия 13
25 января 2008
Никого не оставляй позади Leave No One Behind
Сезон 2 Серия 14
1 февраля 2008
Пусть победит сильнейший May the Best Man Win
Сезон 2 Серия 15
8 февраля 2008
График выхода всех сериалов
Related video
За слова придется ответить: шоу Малахова закончилось громким скандалом с семьей миллиардера
Затмила бывшую жену: Чадов ошеломил народ редким фото своей невесты
«У нас девочка»: Муцениеце решилась на пополнение, о котором долго мечтала
В Штатах ошиблись, а в СССР все сделали правильно: вот какая неточность есть в «Аладдине»
Лгать бесполезно: эти знаки Зодиака видят людей насквозь
Внешне очень похожи: как выглядит актер, озвучивающий Князя в «Трех богатырях»
Самого страшного Кащея без грима не узнать: один из самых обаятельных советских актеров (фото)
Даже жутко становится: на эту странность в «Иване Васильевиче» никто не обращает внимание
Тест: сможете угадать, какой актер скрывается под слоями грима?
Теперь девочкам такие имена не дают: вот как на самом деле зовут Дарью Донцову
Прославилась и сошла с ума: участь советской Снегурочки вызывает ужас
Немец все испортил: этот едва заметный ляп обнаружили в «Брате» только сейчас
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше