Во 2-м сезоне сериала «Огни ночной пятницы» после ухода из «Диллон Хай» тренер Эрик Тейлор работает с университетской командой в Остине. Его супруга Тами остается с детьми в Диллоне. Старшая дочь Джули начинает проявлять характер, доводя мать до белого каления, а малышка Грейси оказывается очень нервным и требовательным младенцем. Тем временем место тренера «Пантер» занимает Билл Макгрегор. Однако он несправедливо относится к участникам команды. Его явным фаворитом становится Смэш, в то время как Тима он буквально доводит на тренировках до потери сознания. Бадди пытается уговорить Эрика вернуться в школу.