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Постер к 4-му сезону сериала Огни ночной пятницы
Киноафиша Сериалы Огни ночной пятницы Сезоны Сезон 4

Friday Night Lights
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 28 октября 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 19 минут
О чем 4-й сезон сериала «Огни ночной пятницы»

В 4-м сезоне сериала «Огни ночной пятницы» опытный школьный тренер Эрик Тейлор берет на себя подготовку команды средней школы Восточного Диллона. «Львы» – прямые конкуренты «Пантер», сильно уступающие им как по уровню игроков, так и по объемам городского финансирования. В эту школу, в отличие от «Диллон Хай», ходят в основном дети из простых бедных семей, не имеющие возможности заниматься на лучших площадках и с лучшими тренерами. Тем не менее Эрик считает делом чести вывести команду на чемпионат штата. Первым делом он проводит отбор для новых игроков и обновляет состав «Львов».

Список серий 4-го сезона сериала «Огни ночной пятницы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
К востоку от Диллона East of Dillon
Сезон 4 Серия 1
28 октября 2009
После грехопадения After the Fall
Сезон 4 Серия 2
4 ноября 2009
В шкуре льва In the Skin of a Lion
Сезон 4 Серия 3
11 ноября 2009
Своего рода возвращение домой A Sort of Homecoming
Сезон 4 Серия 4
18 ноября 2009
Сын The Son
Сезон 4 Серия 5
2 декабря 2009
Остаться Stay
Сезон 4 Серия 6
9 декабря 2009
В сумке In the Bag
Сезон 4 Серия 7
16 декабря 2009
Унитаз The Toilet Bowl
Сезон 4 Серия 8
6 января 2010
Огни Кэррол-парка The Lights of Carrol Park
Сезон 4 Серия 9
13 января 2010
Я не могу I Can't
Сезон 4 Серия 10
20 января 2010
Список травм Injury List
Сезон 4 Серия 11
27 января 2010
Трудящийся Laboring
Сезон 4 Серия 12
3 февраля 2010
Благодарение Thanksgiving
Сезон 4 Серия 13
10 февраля 2010
График выхода всех сериалов
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