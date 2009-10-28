В 4-м сезоне сериала «Огни ночной пятницы» опытный школьный тренер Эрик Тейлор берет на себя подготовку команды средней школы Восточного Диллона. «Львы» – прямые конкуренты «Пантер», сильно уступающие им как по уровню игроков, так и по объемам городского финансирования. В эту школу, в отличие от «Диллон Хай», ходят в основном дети из простых бедных семей, не имеющие возможности заниматься на лучших площадках и с лучшими тренерами. Тем не менее Эрик считает делом чести вывести команду на чемпионат штата. Первым делом он проводит отбор для новых игроков и обновляет состав «Львов».