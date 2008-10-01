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Постер к 3-му сезону сериала Огни ночной пятницы
Киноафиша Сериалы Огни ночной пятницы Сезоны Сезон 3

Friday Night Lights
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 1 октября 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 19 минут
О чем 3-й сезон сериала «Огни ночной пятницы»

В 3-м сезоне сериала «Огни ночной пятницы» давление администрации школы на тренера Эрика Тейлора усиливается после неудачного отборочного тура на чемпионат штата. «Пантеры» начинают усиленные тренировки перед новым футбольным сезоном. Квотербек Мэтт рискует потерять свое привычное место в команде, когда на горизонте появляется талантливый первокурсник Джей-Ди Маккой – сын богатого и влиятельного в городе человека. Жена Эрика Тами занимает пост директора школы, однако ее финансовая политика руководства не приходится по душе Бадди. Тайра начинает встречаться с крутым парнем Кэшем.

Список серий 3-го сезона сериала «Огни ночной пятницы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Я знаю тебя с тех пор I Knew You When
Сезон 3 Серия 1
1 октября 2008
Тами знает лучше Tami Knows Best
Сезон 3 Серия 2
8 октября 2008
Как другая половина жизни How the Other Half Lives
Сезон 3 Серия 3
15 октября 2008
Привет, пока Hello, Goodbye
Сезон 3 Серия 4
22 октября 2008
У каждой розы свои шипы Every Rose Has Its Thorn
Сезон 3 Серия 5
29 октября 2008
Не просто быть Джей Ди МакКоем It Ain't Easy Being J.D. McCoy
Сезон 3 Серия 6
5 ноября 2008
Соблюдая приличия Keeping Up Appearances
Сезон 3 Серия 7
12 ноября 2008
Нью-Йорк, Нью-Йорк New York, New York
Сезон 3 Серия 8
19 ноября 2008
Игра недели Game of the Week
Сезон 3 Серия 9
3 декабря 2008
Щедрое дерево The Giving Tree
Сезон 3 Серия 10
10 декабря 2008
И хлынул дождь A Hard Rain's Gonna Fall
Сезон 3 Серия 11
17 декабря 2008
Неудачники Underdogs
Сезон 3 Серия 12
7 января 2009
Блюз завтрашнего дня Tomorrow Blues
Сезон 3 Серия 13
14 января 2009
График выхода всех сериалов
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