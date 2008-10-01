В 3-м сезоне сериала «Огни ночной пятницы» давление администрации школы на тренера Эрика Тейлора усиливается после неудачного отборочного тура на чемпионат штата. «Пантеры» начинают усиленные тренировки перед новым футбольным сезоном. Квотербек Мэтт рискует потерять свое привычное место в команде, когда на горизонте появляется талантливый первокурсник Джей-Ди Маккой – сын богатого и влиятельного в городе человека. Жена Эрика Тами занимает пост директора школы, однако ее финансовая политика руководства не приходится по душе Бадди. Тайра начинает встречаться с крутым парнем Кэшем.