Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Синдром" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 5-му сезону сериала Огни ночной пятницы
Киноафиша Сериалы Огни ночной пятницы Сезоны Сезон 5

Friday Night Lights
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 27 октября 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 19 минут
О чем 5-й сезон сериала «Огни ночной пятницы»

В 5-м сезоне сериала «Огни ночной пятницы» завершается история школьной футбольной команды города Диллон. Эрик Тейлор продолжает тренировать «Восточных Диллонских Львов», а его помощником и заместителем становится Билли Риггинс. Тами становится консультантом-наставником в средней школе восточной части города. На новом месте она немедленно сталкивается с удивительно проблемным подростком – парнем по имени Эпик. Лэндри находит место в Университете Райса, Тим отбывает тюремный срок, а Бекки переезжает к Билли. Капитаном «Львов» становится Винс, на которого Эрик возлагает серьезные надежды.

Список серий 5-го сезона сериала «Огни ночной пятницы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Ожидания Expectations
Сезон 5 Серия 1
27 октября 2010
Снаружи, заглядывая внутрь On the Outside Looking In
Сезон 5 Серия 2
3 ноября 2010
Правая рука отца The Right Hand of the Father
Сезон 5 Серия 3
10 ноября 2010
Продолжай искать Keep Looking
Сезон 5 Серия 4
17 ноября 2010
Царство Kingdom
Сезон 5 Серия 5
1 декабря 2010
Сворачивать Swerve
Сезон 5 Серия 6
8 декабря 2010
Идеальная запись Perfect Record
Сезон 5 Серия 7
15 декабря 2010
Перелом Fracture
Сезон 5 Серия 8
5 января 2011
Проверка кишечника Gut Check
Сезон 5 Серия 9
12 января 2011
Не уходи Don't Go
Сезон 5 Серия 10
19 января 2011
Марш The March
Сезон 5 Серия 11
26 января 2011
Какой бы там ни был Техас (он же Маленький городок) Texas Whatever (aka Small Town)
Сезон 5 Серия 12
2 февраля 2011
Всегда Always
Сезон 5 Серия 13
9 февраля 2011
График выхода всех сериалов
Related video
«У нас девочка»: Муцениеце решилась на пополнение, о котором долго мечтала
Лгать бесполезно: эти знаки Зодиака видят людей насквозь
Затмила бывшую жену: Чадов ошеломил народ редким фото своей невесты
Тест: сможете угадать, какой актер скрывается под слоями грима?
Немец все испортил: этот едва заметный ляп обнаружили в «Брате» только сейчас
Даже жутко становится: на эту странность в «Иване Васильевиче» никто не обращает внимание
За слова придется ответить: шоу Малахова закончилось громким скандалом с семьей миллиардера
В Штатах ошиблись, а в СССР все сделали правильно: вот какая неточность есть в «Аладдине»
Внешне очень похожи: как выглядит актер, озвучивающий Князя в «Трех богатырях»
Самого страшного Кащея без грима не узнать: один из самых обаятельных советских актеров (фото)
Теперь девочкам такие имена не дают: вот как на самом деле зовут Дарью Донцову
Прославилась и сошла с ума: участь советской Снегурочки вызывает ужас
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше