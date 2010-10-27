В 5-м сезоне сериала «Огни ночной пятницы» завершается история школьной футбольной команды города Диллон. Эрик Тейлор продолжает тренировать «Восточных Диллонских Львов», а его помощником и заместителем становится Билли Риггинс. Тами становится консультантом-наставником в средней школе восточной части города. На новом месте она немедленно сталкивается с удивительно проблемным подростком – парнем по имени Эпик. Лэндри находит место в Университете Райса, Тим отбывает тюремный срок, а Бекки переезжает к Билли. Капитаном «Львов» становится Винс, на которого Эрик возлагает серьезные надежды.