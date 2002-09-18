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Постер к 2-му сезону сериала Звездный путь: Энтерпрайз
Киноафиша Сериалы Звездный путь: Энтерпрайз Сезоны Сезон 2

Star Trek: Enterprise 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 18 сентября 2002
Год выпуска 2002
Количество серий 26
Продолжительность сезона 18 часов 38 минут
О чем 2-й сезон сериала «Звездный путь: Энтерпрайз»

Во 2-м сезоне сериала «Звездный путь: Энтерпрайз» капитан Арчер и временный агент Дэниелс случайно оказываются в XXXI веке. Они исследуют повреждение временной линии и пытаются найти способ вернуться в собственное время. А лидер сулибанцев Силик делает все возможное, чтобы найти Арчера. Ослепленный своей злобой и страхом, он готов зайти слишком далеко. Но у команды «Энтерпрайза» есть свои планы. Трип находит способ использовать систему связи и налаживает контакт с Ридом. Вместе они пытаются объединиться с другими членами экипажа и составляют план по освобождению корабля от инопланетных захватчиков.

Список серий 2-го сезона сериала «Звездный путь: Энтерпрайз» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Ударная волна: Часть 2 Shockwave (2)
Сезон 2 Серия 1
18 сентября 2002
Карбон Крик Carbon Creek
Сезон 2 Серия 2
25 сентября 2002
Минное поле Minefield
Сезон 2 Серия 3
2 октября 2002
Полная остановка Dead Stop
Сезон 2 Серия 4
9 октября 2002
Ночь в медотсеке A Night in Sickbay
Сезон 2 Серия 5
16 октября 2002
Мародёры Marauders
Сезон 2 Серия 6
30 октября 2002
Седьмой The Seventh
Сезон 2 Серия 7
6 ноября 2002
Коммуникатор The Communicator
Сезон 2 Серия 8
13 ноября 2002
Чёрная дыра Singularity
Сезон 2 Серия 9
20 ноября 2002
Точка исчезновения Vanishing Point
Сезон 2 Серия 10
27 ноября 2002
Ценный груз Precious Cargo
Сезон 2 Серия 11
11 декабря 2002
Инженерный тоннель The Catwalk
Сезон 2 Серия 12
18 декабря 2002
Рассвет Dawn
Сезон 2 Серия 13
8 января 2003
Клеймо Stigma
Сезон 2 Серия 14
5 февраля 2003
Перемирие Cease Fire
Сезон 2 Серия 15
12 февраля 2003
Время будущее Future Tense
Сезон 2 Серия 16
19 февраля 2003
Канамар Canamar
Сезон 2 Серия 17
26 февраля 2003
Пересечение The Crossing
Сезон 2 Серия 18
2 апреля 2003
Правосудие Judgment
Сезон 2 Серия 19
9 апреля 2003
Горизонт Horizon
Сезон 2 Серия 20
16 апреля 2003
Пещеры The Breach
Сезон 2 Серия 21
23 апреля 2003
Донор Cogenitor
Сезон 2 Серия 22
30 апреля 2003
Регенерация Regeneration
Сезон 2 Серия 23
7 мая 2003
Первый полёт First Flight
Сезон 2 Серия 24
14 мая 2003
Награда Bounty
Сезон 2 Серия 25
14 мая 2003
Туманность The Expanse
Сезон 2 Серия 26
21 мая 2003
График выхода всех сериалов
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