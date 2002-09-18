Во 2-м сезоне сериала «Звездный путь: Энтерпрайз» капитан Арчер и временный агент Дэниелс случайно оказываются в XXXI веке. Они исследуют повреждение временной линии и пытаются найти способ вернуться в собственное время. А лидер сулибанцев Силик делает все возможное, чтобы найти Арчера. Ослепленный своей злобой и страхом, он готов зайти слишком далеко. Но у команды «Энтерпрайза» есть свои планы. Трип находит способ использовать систему связи и налаживает контакт с Ридом. Вместе они пытаются объединиться с другими членами экипажа и составляют план по освобождению корабля от инопланетных захватчиков.