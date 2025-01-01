Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Звездный путь: Энтерпрайз Цитаты

Цитаты из сериала Звездный путь: Энтерпрайз

Капитан Жан-Люк Пикар [финальные строки в шоу] Космос: последняя граница. Это путешествия звездного корабля Энтерпрайз. Его продолжающаяся миссия...
Капитан Джеймс Т. Кирк ...исследовать странные, новые миры, искать новые жизни и новые цивилизации...
Капитан Архер ...смело идти туда, где не ступала нога человека.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Commander Tucker Ты сегодня мало говоришь. Неужели ты до сих пор злишься на меня и Аманду?
Subcommander T'Pol Я не злюсь.
Commander Tucker Звучит так, будто злишься.
Subcommander T'Pol Ты ошибаешься.
Commander Tucker Почему бы нескольким сессиям нейропрессуры между мной и MACO быть такой большой проблемой. Если только...
Subcommander T'Pol Если только что?
Commander Tucker Если только ты немного ревнуешь.
Subcommander T'Pol Я не испытываю ревности.
Commander Tucker Ты довольно неплохо это изображаешь.
Subcommander T'Pol Я вовсе не ревную к тебе и капралу Коулу.
Commander Tucker Знаешь, твой голос напряжен. Это явный признак.
Subcommander T'Pol Я не знала, что ты эксперт по голосовым интонациям.
Commander Tucker Мне не нужно быть экспертом, чтобы тебя читать. Давай, признайся. Ты немного ревнуешь.
Subcommander T'Pol Ты намекаешь, что я к тебе привязана?
Commander Tucker Это как раз подразумевает предположение, не так ли?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Командер Такер Мне не нравится разгонять двигатели до 110%
Подкомандор Т'Пол Они рассчитаны на 120
Командер Такер Мое нижнее белье огнеупорно, но это не значит, что я хочу поджигать себя, чтобы это доказать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Субкомандор Т'Пол Я провела проверку в базе данных Звёздного Флота. Могу тебя обрадовать, это первый зарегистрированный случай, когда человек-мужчина забеременел.
Командер Такер Вот уж не думал, что так зайду в историю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Subcommander T'Pol Я думаю, вы ошибаетесь, считая, кто к кому привлечён.
Commander Tucker Вы говорите, что я к вам привлечён?
Subcommander T'Pol Мне не нужно это говорить, вы уже это сделали.
Commander Tucker Я не помню этого разговора.
Subcommander T'Pol Это был не вы, это был ваш клон, Сим мне сказал.
Commander Tucker Сим?
Subcommander T'Pol Он сказал, что у него есть чувства ко мне.
Commander Tucker Он вам это сказал?
Subcommander T'Pol [кивая в сторону, где стоял Сим] Он стоял прямо там.
Commander Tucker Какого чёрта он делал в вашей комнате?
Subcommander T'Pol Ваш голос напряжённый.
Commander Tucker Теперь вы вокальный эксперт?
Subcommander T'Pol Мне не нужно быть экспертом, чтобы вас читать.
Commander Tucker Не могу в это поверить. Я... я завидую... себе?
Subcommander T'Pol Вы завидуете?
Commander Tucker Нет. Абсолютно нет. Ладно, может быть, я немного.
Subcommander T'Pol Что бы это значило, что вы ко мне привлечены.
[Трип смотрит на неё]
Subcommander T'Pol Это предполагает предположение.
Commander Tucker Что только что произошло? Мы? Мы?
[Т'Пол наклоняется и крепко целует Трипа]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Командер Такер [после того, как на него ругнулся Klingon и он не понял его] Ну, мне тоже не особо нравится, как пахнешь ты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Проснувшись, связанным в подвале на Рисе]
Командер Такер Ты думаешь, это моя вина?
Лейтенант Рид Ты был готов следовать за двумя странными инопланетянами в подвал.
Командер Такер Красивые инопланетяне. Не забывай, что они были красивыми.
Лейтенант Рид Они были мужского пола.
Командер Такер Не сразу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Commander Tucker У меня никогда не было впечатления, что ты так уж заботишься о людях. Похоже, ты всегда находил что-то новое, чтобы по complain (жаловатся).
Vulcan Ambassador Soval Я жил на Земле более 30 лет, Командор. За это время я привязался к вашему миру и его людям.
Commander Tucker Ты довольно неплохо это скрывал.
Vulcan Ambassador Soval Спасибо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Мейуэзер сломал ногу на чужой планете и вернулся на корабль]
Заместитель командующего Т'Пол Почему ты не позволила им закончить лечение на поверхности?
Травис Мейуэзер Ты когда-нибудь была в инопланетной больнице?
Заместитель командующего Т'Пол Да, в Сан-Франциско.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Портос выбежал из шаттла к деревьям на чужой планете]
Командор Такер Туда, где не был ещё ни один пес.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Phlox Скажи, твой визит на корабль ксириллианцев подразумевал что-то... эээ... романтическое?
Commander Tucker Что?
Dr. Phlox Ты был с кем-то близок?
Commander Tucker Док, я был там, чтобы починить реактор варп-двигателя. О чем ты говоришь?
Dr. Phlox Кажется, ты сделал не только ремонт.
Commander Tucker Что ты имеешь в виду?
Dr. Phlox Это сосок.
Commander Tucker Простите?
Dr. Phlox Ах, ах, бластомера находится между шестыми и седьмыми межрёберными.
Commander Tucker Что за черт ты несешь?
Dr. Phlox Не могу сказать, что поздравления уместны, командор, но вы беременны.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Подкоммандер Т'Пол Можно войти?
[Сим кивает, соглашаясь]
Подкоммандер Т'Пол Я просто хотел сказать, как сильно ваше отсутствие повлияет на команду... как сильно оно повлияет на меня.
Командер Такер Я это ценю. В общем, у меня, пожалуй, неплохая жизнь...
[Т'Пол делает шаг вперед и нежно целует его]
Командер Такер Лучшего прощального подарка я не мог бы и пожелать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Командор Такер Я начинаю злиться.
Др. Флокс Почему ты не проводишь время с Т'Пол, чтобы получить свою стимуляцию? Слишком интимно?
Командор Такер Да нет, у меня нет часа в ночь, чтобы тратить его в каюте Т'Пол. Разве нет чего-то другого, чем я мог бы заняться?
Др. Флокс Есть алдерберанские дождевые пиявки.
Командор Такер Что, черт возьми, я должен с ними делать?
Др. Флокс Положи одну на грудь, а другую на живот за час до сна. Их секреции действуют как натуральное снотворное. О, эээ, пожалуйста, будь осторожен, спи на спине. Если перевернешься, ты можешь разозлить их.
Командор Такер Может быть, час в ночь с Т'Пол не так уж и плохо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lt. Reed И что же происходит между тобой и Амандой?
Commander Tucker Мы просто друзья. За нами все на этом корабле наблюдают?
Lt. Reed Тебя трудно не заметить.
Commander Tucker Это Т'Пол сказала.
Lt. Reed Это правда, что она сейчас делает Аманда нейропрессуру? Я слышал, это для устранения ущерба от твоего нежного прикосновения.
Commander Tucker Т'Пол просто сглаживает некоторые неровности.
[очень сжатый голос]
Commander Tucker Вот и всё.
Lt. Reed Почему ты вообще делал Аманда Коль нейропрессуру?
Commander Tucker [очень грубо] И что тебе до этого?
Lt. Reed Ну, как мне сказали, это довольно интимная процедура. Ты уверен, что вы просто друзья?
Commander Tucker Я делаю это с Т'Пол. Ты что, намекаешь, что между нами тоже что-то происходит?
Lt. Reed Такой слух.
Commander Tucker В последний раз повторяю, между нами ничего нет. Между любыми из нас.
Lt. Reed Правда. Просто друзья?
Commander Tucker Верно.
Lt. Reed Я полагаю, что эта вулканская нейропрессура не так уж и интимна после всего.
Commander Tucker Именно.
Lt. Reed В таком случае, у меня тут есть одна мерзкая боль...
Commander Tucker [голос очень сжатый] Просто оставь это.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Командер Такер Ты уже говорил с Лорианом? Он хороший парень, возможно, тебе стоит с ним познакомиться.
Заместитель Т'Пол Нет, не говорил, и он не парень, ему больше 100 лет.
Командер Такер [смеется] Только в этом пространстве я мог бы иметь ребенка старше себя в три раза. Кто бы мог подумать, что ты и я, а? Лориан говорит, что мы будем женаты на традиционной вулканской церемонии. Мне предстоит неделями учиться произносить клятвы. Знаешь, где мы проведем наш медовый месяц? В грузовом отсеке три! Он говорит: "Я наполню его песком, который мы dug up from a passing asteroid". Мне даже нужно,
[смеется]
Командер Такер сделать пальму.
Заместитель Т'Пол Ну это смешно, предполагать, что эти события произойдут. Передай мне флюкс-контур.
Командер Такер Разве тебе вообще не интересно, как мы с тобой должны оказаться вместе?
Заместитель Т'Пол То, что наши аналоги женятся, не значит, что мы сделаем то же самое.
Командер Такер Ты боишься признаться, что при определенных обстоятельствах у тебя могут быть ко мне чувства. Возможно, они у тебя уже есть.
Заместитель Т'Пол Мне следовало знать, что это была ошибка.
Командер Такер Что?
Заместитель Т'Пол Изучать человеческую сексуальность с тобой. Ты явно неспособен иметь физические отношения, не развив при этом эмоциональную привязанность.
Командер Такер Знаешь, все другие женщины на корабле, должно быть, уже заняты, потому что я не могу представить, чтобы был другой повод, по которому я бы женился на таком упрямом человеке, как ты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Командор Такер Компьютер, начни запись. Дорогие мистер и миссис Тейлор, к тому времени, как вы получите это сообщение, Звёздный флот уже сообщил вам о Джейн. Поскольку я так близко работал с ней, я хотел бы добавить свои личные соболезнования. Должен признаться, я откладывал написание этого письма на долгое время. Я убедил себя, что мои обязанности на Энтерпрайзе важнее. Но, правда, я не хотел сталкиваться с тем, что кто-то такой молодой и многообещающий мог просто исчезнуть. Но теперь я с этим сталкиваюсь. И я понимаю, как много она значила для меня. Она была отличным инженером. И она была моей подругой. Она не будет забыта.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Командер Таккер Мы должны были уже что-то услышать. А если они потерпели неудачу? Земле может грозить...
[Т'Пол кладет руку на его плечо, чтобы успокоить его]
Подкомандер Т'Пол Будь терпелив.
Командер Таккер [смотрит на ее руку] Моя кожа заживает быстрее, чем твоя. Похоже, что вы, вулканцы, не такие уж крепкие после всего.
Подкомандер Т'Пол Доктор Флокс говорит, что мы должны будем вернуться к норме в течение двух-трех дней.
Командер Таккер Я просто шучу. Ты выглядишь хорошо, как будто на старом масляном полотне.
Подкомандер Т'Пол Я не старая. На мой следующий день рождения мне будет всего 66 лет.
Командер Таккер Не могу поверить, что ты мне это сказала.
Подкомандер Т'Пол Ты обвинил меня в том, что я выгляжу старой!
Командер Таккер Я не это имел в виду. Я пытался заставить тебя сказать мне твой возраст с тех пор, как мы покинули док. Почему именно сейчас?
Подкомандер Т'Пол Для вулканцев определенная информация считается... интимной.
Командер Таккер Интимной? Хм.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zefram Cochrane На этом месте будет построен мощный двигатель... двигатель, который однажды позволит нам путешествовать в сто раз быстрее, чем мы можем сегодня. Представьте это. Тысячи обитаемых планет у нас под рукой. И мы сможем исследовать эти странные новые миры... и искать новую жизнь и новые цивилизации. Этот двигатель позволит нам смело отправляться... туда, где никто nunca не был.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[наблюдая за без сознанием klingon пилотом]
Адмирал Леонард Он клитон.
Тос Клингон.
Капитан Арчер Откуда он?
Командор Уильямс Оклахома.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[после обнаружения корабля из будущего с трупом, в котором есть как человеческие, так и вулканские гены, Т'Пол должна сделать доклад для Высшего командования вулканцев.]
Капитан Арчер Интересно... поверят ли они, что люди и вулканцы когда-нибудь будут... менять хромосомы?
Подкомандор Т'Пол Скорее поверят в путешествия во времени.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Подкомандор Т'Пол Есть что-то еще?
Командор Такер Ты и Трип проводили здесь много времени вместе.
Подкомандор Т'Пол Я обучала его практике вулканского нейропресса.
Командор Такер Я помню. Мы лежали прямо там
[указывает на пол]
Командор Такер прорабатывая нейронные узлы на ступнях друг друга, разговаривая о гипердвижках. Как я надеялся их модифицировать.
Подкомандор Т'Пол Как Командор Такер надеялся их модифицировать.
Командор Такер [угнетенно] Да, Командор Такер.
[пауза]
Командор Такер Ты знаешь, он действительно начал наслаждаться этими сессиями с тобой.
Подкомандор Т'Пол Они помогали ему спать.
Командор Такер [голос становится тише] Я не уверена, что это единственная причина.
Подкомандор Т'Пол Что ты имеешь в виду?
Командор Такер Было ли у вас что-то с Трипом?
Подкомандор Т'Пол Если ты имеешь в виду романтические отношения... нет.
Командор Такер Причина, по которой я спрашиваю, в том, что... ну... ты все, о чем я думаю, если ты понимаешь, о чем я. И я не говорю о подростковом увлечении. Это было... два дня назад. Это гораздо серьезнее, то, как я к тебе отношусь. В любом случае, что выводит меня из себя, так это то, что я не знаю, являются ли эти чувства моими... или его.
Подкомандор Т'Пол [голос дрожит] Я не могу на это ответить.
Командор Такер Я не хотел заставить тебя чувствовать себя неловко.
Подкомандор Т'Пол Я не чувствую себя неловко.
Командор Такер Я просто думал, что должен сказать тебе это, пока у меня есть шанс.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Арчер подвергается жестокому допросу рептилии.]
Капитан Арчер Не поверишь, но когда-то большая часть моего мира находилась под властью рептилий.
Командор Долум Я не знал об этом.
Капитан Арчер Комета ударила около 65 миллионов лет назад и вызвала массовое вымирание. Большинство рептилий вымерло. Млекопитающие стали доминирующим видом.
Командор Долум Как это печально.
Капитан Арчер Тем не менее, рептилии могли бы одержать победу, если бы не одно маленькое неудобство.
Командор Долум Что это за неудобство?
Капитан Арчер У них были мозги размером с грецкий орех. Это очень мало. Видимо, это постоянная величина во вселенной.
Командор Долум [сдерживая желание задушить Арчера] Земные корабли... сколько?
Капитан Арчер Рептилии не все вымерли. Некоторые эволюционировали в змей, аллигаторов, черепах. На самом деле, один из моих любимых ресторанов в Сан-Франциско готовит потрясающий черепаший суп. Тебе стоит попробовать его когда-нибудь, если вдруг будешь в этих местах.
Командор Долум [придерживая руку к горлу Арчера] Ты хочешь, чтобы я тебя убил?
Капитан Арчер Просто беседую.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Т'Пол]
Капитан Арчер Ты не представляешь, сколько effort я прикладываю, чтобы не врезать тебе по морде.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Малкольм упоминает, что собирается еще раз прочитать «Улисса»]
Командор Такер Я бы лучше перенастроил каждую микросхему в этом шаттле, чем пытался читать эту штуку.
Лейтенант Рид Британские школы имеют основную учебную программу. Она предназначена для обеспечения всестороннего образования. Иногда мне кажется, что вы, североамериканцы, читаете только комиксы и этиridiculous научно-фантастические романы.
Командор Такер Знайте, Супермен полон метафор. Подтекст на подтексте.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Заместитель командира Т'Пол Грузовой корабль Земли "Фортунат". Фрахтователь класса Y. Максимальная скорость: 1.8 с учетом варпа. Экипаж: двадцать три человека.
Травис Мэйвезер Не считая новорожденных.
Капитан Арчер Энсин?
Травис Мэйвезер Я рос на корабле класса J, немного меньше, но по сути тот же дизайн. И одно могу сказать: на скорости 1.8 с учетом варпа у вас много времени между портами. Вот так мои родители и оказались со мной.
Заместитель командира Т'Пол У вас есть полезная информация об этом судне помимо его развлекательных мероприятий?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Капитан Арчер Как долго он будет нами интересоваться?
Подкоммандер Т'Пол Дней, как минимум. Они очень настойчивы. В детстве у меня был один в качестве питомца.
Капитан Арчер У тебя был такой?
Подкоммандер Т'Пол Прирученный. Они меньше... немного.
Капитан Арчер Насколько немного?
Подкоммандер Т'Пол У тебя есть Портос.
Капитан Арчер [имеется в виду бродяга-биган] Портос не пытается съесть меня, когда я опаздываю с ужином для него.
Подкоммандер Т'Пол Вулканские дети *никогда* не опаздывают с ужином для своих сехлатов.
Капитан Арчер В это можно поверить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Командер Такер Ты все это сделал... с фазовым пистолетом?
Лейтенант Рид Ты хорош в постройке вещей. А я хорош в их уничтожении.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Подполковник Т'Пол [о её браке с Коссом] Трип, я должна это сделать... по многим причинам.
Командор Такер И как я должен это принять?
Подполковник Т'Пол Прости.
Командор Такер Ты прости. Ты привезла меня на 16 световых лет, чтобы я смотрел, как ты выходишь замуж за кого-то, кого ты едва знаешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Командер Такер Я слышал, что женщины на Драйлаксе...
Трэвис Мэйуэзер Три... это правда.
Командер Такер Ты знаешь об этом из первых уст?
Трэвис Мэйуэзер Из первых, вторых, третьих...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
T'Les Как долго вы встречаетесь с моей дочерью?
[удивлённое выражение лица Трипа]
T'Les Как долго вы ей нравитесь?
Коммандер Такер С нашего первого спора я почувствовал между нами искру. Но у меня было ощущение, что Т'Пол об этом не скажет.
T'Les Она не сказала. Я её мать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Subcommander T'Pol Вы отвергли все мои предложения.
Commander Tucker Когда ты придумаешь что-то, что не связано с самоубийством, я буду немного болееenthusiastic.
Subcommander T'Pol Ты можешь удивить меня своей идеей.
Commander Tucker Может быть, у тебя не было времени поразмышлять. Не знаю. Но всё, что происходит с тобой в последнее время, меня достало. Я займусь этим в Инженерии. Позвони, если у тебя будут еще блестящие идеи.
[он поворачивается, чтобы уйти]
Subcommander T'Pol Командер... Трип!
[он останавливается и возвращается]
Subcommander T'Pol Всё, что произошло недавно, заставило меня стать немного эмоциональной.
Commander Tucker Я заметил.
Subcommander T'Pol Прошу прощения.
Commander Tucker Забудь об этом.
Subcommander T'Pol Хотела бы я. Возможно, мне потребуется время, чтобы вернуть свой контроль. Мне будет сложно с этим справиться, особенно... самой.
Commander Tucker Это было непросто для всех нас. Ты знаешь, как я ценю то, что ты для меня сделал. Когда это всё закончится, я полностью к вашим услугам. Почему бы нам не попытаться ещё раз?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Субкоммандер Т'Пол Что вы предлагаете мне делать?
Субкоммандер Т'Пол [Старая Т'Пол] Есть такая человеческая пословица: "Следуй за своим сердцем."
Субкоммандер Т'Пол А если моё сердце не знает, чего хочет?
Субкоммандер Т'Пол [Старая Т'Пол] Позже оно узнает, позже оно узнает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Командор Такер Где ты положил фазерные пистолеты?
Лейтенант Рид Ты собираешься стрелять в жука?
Командор Такер Я просто собираюсь его оглушить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Субкоммандер Т'Пол [орионскому владельцу рабов, который пытается её поймать] Я не на продажу!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Коммандер Такер Сколько предупредительных выстрелов обычно делает вулканец?
Вулканский Посланник Совал Ни одного.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Арчер, Т'Пол и посол Совал прячутся от враждебных андорианцев]
Капитан Арчер Ничего личного, но мои уши менее заметны, чем ваши.
Вулканский посол Совал [Т'Пол] Почему они так зациклены на наших ушах?
Подкомандор Т'Пол Я полагаю, что им завидуют.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Капитан Арчер Я считаю, кто-то когда-то определил компромисс как решение, которым не довольна ни одна из сторон.
Шран В таком случае, эти переговоры были крайне успешными.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ensign Hoshi Sato Я переводчик. Я не пришла сюда, чтобы видеть трупы, висящие на крюках.
Dr. Phlox Само собой разумеется, что ты столкнешься с неожиданным.
Ensign Hoshi Sato Не трупы на крюках.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain Archer Я всегда лучше избегал прощаний, чем их произносил, так что даже не буду пытаться. Но я попрошу вас всех вспомнить тот день, когда этот корабль был направлен в путь. Тогда мы были исследователями. Когда всё это закончится, когда Земля будет в безопасности, я хочу, чтобы вы вернулись к этой работе. В нашей галактике 400 миллиардов звезд. Мы исследовали лишь крошечную их часть. Нам предстоит много работы. Из всех капитанов, которые когда-либо будут сидеть в этом кресле, я не могу представить, что кто-то из них будет гордиться больше, чем я сейчас.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Подкомандор Т'Пол "Деликатный" — это не то слово, которое я бы ассоциировала с господином Таккером.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Командор Долум Терпение — это для мертвых.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Jeremy Lucas Ты, подлец!
Dr. Arik Soong На самом деле, моя мать была химиком.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Доктор Флокс и экипажница Катлер смотрят фильм в кинотеатре на корабле]
Экипажница Элизабет Катлер Мы можем уйти, если тебе скучно.
Доктор Флокс Нет, нет, мне интересно остаться и посмотреть, что будет дальше.
[кто-то из зрителей свистит, требуя тишины]
Экипажница Элизабет Катлер Ты не разочаруешься. Концовка — классика.
Доктор Флокс Нет, не о фильме речь. Я чувствую нарастающее эмоциональное напряжение в зале. Мне любопытно, приведет ли это к какому-то общему отклику.
Экипажница Элизабет Катлер У вас нет фильмов, откуда вы родом, да?
Доктор Флокс Ну, у нас было что-то похожее несколько сотен лет назад, но оно потеряло свою привлекательность, когда люди поняли, что их настоящая жизнь интереснее.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Арчер и Т'Пол связаны спиной к спине]
Капитан Арчер Худини бы выбрался отсюда.
Подкомандир Т'Пол Возможно, стоит пригласить его в вашу следующую миссию.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Т'Пол лежит в медотделении после того, как спасла жизнь вулканскому капитану.]
Капитан Арчер [вулканскому капитану] Я знаю, как вы себя чувствуете. Она спасла и мою жизнь. Иногда она может быть настоящей головной болью. Упрямая, высокомерная. Иногда так злит, что хочется выставить её за борт. Я понимаю, почему Высшее командование недовольно. Но для того чтобы встать на пути этой плазменной пули, нужно было много смелости. Вы действительно хотите вернуть её домой в позоре?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[У лейтенанта Рида сильная простуда]
Лейтенант Рид [чихает] Мы можем путешествовать быстрее света. Можно подумать, что мы могли бы найти лекарство от обычной простуды.
Доктор Флокс Ты должен быть благодарен. Простуда у людей такая слабая. Однажды у меня был пациент с гриппом Камаразитов. Он чихал так сильно, что чуть не выплюнул свою шишковидную железу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bu'kaH Я никогда не видел твоих соплеменников, но ты стал врагом Империи Klingon.
Captain Archer На основании того, что я заметил, это несложно сделать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Доктор Флокс Лейтенант? Вы просто проходите мимо или есть что-то, с чем я могу вам помочь?
Лейтенант Рид На самом деле, есть кое-что.
Доктор Флокс Да?
Лейтенант Рид Я предполагаю, что могу рассчитывать на врачебную тайну?
Доктор Флокс Это как-то связано с проблемами с желудком?
Лейтенант Рид Это так очевидно?
Доктор Флокс Совсем нет. В вашем медицинском файле есть заметка. Что-то о, э-э, несчастном случае во время тренировки в невесомости.
Лейтенант Рид Симулятор ЭВ на Лунапорте. Или, как его называют бойцы Звёздного флота: Вомиториум.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Доктор Флокс инфицирован наномашинами и постепенно превращается в Борга]
Доктор Флокс Почему ты в фаза-пистолете?
Энсин Хоши Сато Ну, это идея лейтенанта Рида. Если ты подойдешь ко мне ближе, я должен тебя застрелить.
Доктор Флокс Надеюсь, ты выберешь режим оглушения.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Капитан Арчер [после первого использования "фазерного пистолета"] Ну, похоже, что оглушение сработало.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Лейтенант Рид Я также работал над новым сигналом тревоги. Скажи, что думаешь.
[нажимает кнопку, и раздается крайне надоедливый звук]
Лейтенант Рид А вот этот?
[нажимает другую кнопку, снова раздражающий звук]
Командер Такер [выглядит очень раздражённо, затем отключает звук]
Лейтенант Рид Какой из них тебе больше нравится?
Командер Такер На что?
Лейтенант Рид На тактическую тревогу!
Командер Такер Оба звучат как мешок с кошками!
Лейтенант Рид Ну, они были разработаны, чтобы привлечь твоё внимание!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[экипаж смотрит детективный фильм из 40-х в общественной столовой]
Др. Флокс Что-то подсказывает мне, что мы ещё не видели последнего детектива в бабочке.
Командер Такер Нет, он погиб в пожаре.
Др. Флокс Ах, действительно? Судмедэкспертиза была неубедительной. Я бы не удивился, если тело принадлежало курьеру. С странной хромотой. Вы же никогда не видели, как он покинул дом.
Командер Такер А как насчёт садовника? Он тоже был там.
Др. Флокс Слишком высокий. Даже примитивная криминалистика середины 20-го века подтвердила бы это.
subкомандор Т'Пол [раздражённо отвлекаясь] Возможно, нам следует посмотреть и выяснить.
Командер Такер Часть веселья в загадке — попытаться разгадать её до конца, используя логику. Вам, как никому другому, это должно быть понятно.
subкомандор Т'Пол Тогда используйте логику потише.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Капитан Арчер Мы должны войти в туманность.
Subcommander T'Pol Данные могут вводить в заблуждение.
Капитан Арчер Как бы сказал доктор Флокс - оптимизм.
Subcommander T'Pol Оптимизм не изменяет законы физики.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lt. Reed Все, что нам осталось, это сбросить излучатели.
Lieutenant Talas Какова частота?
Lt. Reed Я это сделаю.
Lieutenant Talas Ты мне не доверяешь.
Lt. Reed Без обид, но когда дело касается частот наших вооружений, я бы не доверял даже собственной матери.
Lieutenant Talas Твоя мать считается угрозой безопасности?
Lt. Reed Это всего лишь выражение.
Lieutenant Talas Странное выражение. Уровень допуск моей матери выше, чем у меня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lt. Reed Что ты думаешь о Т'Пол, а? Ты думаешь, она красивая?
Commander Tucker Т'Пол? Ты серьезен?
Lt. Reed Ну, она ведь женщина, знаешь. Я думаю, она красивая.
Commander Tucker Ты слишком много выпил.
Lt. Reed Не говори, что ты никогда не замечал её, знаешь, в этом плане.
Commander Tucker Да нет, она вулканка.
Lt. Reed Я считаю, она красивая.
Commander Tucker О, боже.
Lt. Reed Ты когда-нибудь замечал её зад?
Commander Tucker Что?
Lt. Reed Её зад. У неё очень симпатичный зад.
Commander Tucker [тост] За субкоммандера Т'Пол.
Lt. Reed Очень симпатичный.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Subcommander T'Pol Командор, вы в порядке?
Commander Tucker Люди сплетничают, Т'Пол. Малколм думает, что мы занимаемся чем-то большим, чем нейронное давление.
Subcommander T'Pol Мы оба старшие офицеры. Если бы мы преследовали романтические отношения, это не касалось бы лейтенанта Рида, не так ли?
Commander Tucker Наверное, нет.
Subcommander T'Pol Продолжим?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Подкоммандер Т'Пол [объясняя на вулканском, почему Трип с ней] Командор Такер — мой коллега, он хотел посетить Вулкан.
Т'Лес [на вулканском] Это первый раз, когда ты привела домой кого-то из коллег.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
T'Les [о том, почему Т'Пол не хочет выходить замуж за Косс] Дело в командере Такере, не так ли? Он причина, по которой ты отказываешься связаться с Косс. Ты действительно веришь, что у человека и вулканца может быть будущее вместе? Представь, каков будет позор для твоих детей, если, конечно, у вас будут дети.
Subcommander T'Pol [с сердитым тоном] Это тебя не касается.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Т'Пол отвечает на одно из предложений капитана]
Субкоммандер Т'Пол Капитан, это может вас удивить, но я согласна.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Подкомандор Т'Пол Как дела у твоих родителей?
Командир Такер Они... в порядке. Переехали в новый дом в Миссисипи. Это не то же самое, что и старое место в Панаме, но довольно прилично. Почему спрашиваешь?
Подкомандор Т'Пол Ты не говорила о них в последнее время.
Командир Такер Не было много времени на разговоры.
Подкомандор Т'Пол Ты также не присоединялась к нам за столом капитана с тех пор, как мы покинули Землю.
Командир Такер Что ты пытаешься сказать?
Подкомандор Т'Пол Ты избегала меня.
Командир Такер Ну, возможно, я и избегала. Ты должен признать, что это немного неловко. Ты женат. Я знаю, что ты сделал это, чтобы помочь своей матери, но мне потребуется немного времени, чтобы к этому привыкнуть.
Подкомандор Т'Пол Я до сих пор привыкаю к этому сама.
Командир Такер Это может показаться странным, но, как бы трудно мне ни было видеть, как ты проходишь через церемонию, я гордилась тобой за то, что ты сделал. Наверное, так будет лучше.
Подкомандор Т'Пол Что ты имеешь в виду?
Командир Такер Да брось. Мы вряд ли стали бы идеальной парой... вулканец и человек? Ромео и Джульетта, наверное, имели бы больше шансов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Командор Такер Ну, это не то, что я ожидал.
Подкомандор Т'Пол Что ты имеешь в виду?
Командор Такер Ну, это красиво.
Подкомандор Т'Пол Вулканы ценят красоту.
Командор Такер [Обходит её] Ну, ты всегда была модницей.
Подкомандор Т'Пол Командор Такер, я предлагаю...
[К Т'Пол подходит её мать Т'Лес]
Подкомандор Т'Пол Мам, я не ожидала, что ты вернёшься так рано.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
T'Les Вы ей сообщили?
Командор Такер Сообщили о чём?
T'Les Ты влюблён в неё.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Командер Такер [увидев Т'Пол в её свадебном наряде] Ты выглядишь потрясающе.
Подкомандир Т'Пол Спасибо, что пришел.
Командер Такер Не пропустил бы это ни за что.
[Он собирается уйти, она останавливает его на секунду, чтобы поцеловать в щеку, и уходит]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Коммандер Такер Ты должен отдыхать.
subкоммандер Т'Пол Доктор Флокс сказал, что я могу возобновить свои обязанности сегодня днем.
Коммандер Такер Я рад, что с этим делом все обошлось без проблем.
subкоммандер Т'Пол В левом ухе легкое зв ringing, но со временем это должно пройти.
Коммандер Такер Ну, я не буду мешать тебе продолжать.
[Он поворачивается, чтобы уйти]
subкоммандер Т'Пол У вулканцев нет медового месяца.
[Он возвращается]
subкоммандер Т'Пол После церемонии я пошла на гору Селая медитировать
[п clears throat]
subкоммандер Т'Пол ... в одиночку.
Коммандер Такер Это не мое дело, в любом случае.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Arik Soong [к Т'Пол] Извини за ту ситуацию с Орионами, надеюсь, ты не получилаPermanent травму.
Commander Tucker Почему бы тебе не сосредоточиться на том, что ты делаешь.
Dr. Arik Soong Ох! Кто-то немного переживает за командора Т'Пол.
Commander Tucker Мне просто не сильно нравишься ты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Капитан Арчер Ты пропустил последнюю битву Т'Пол с палочками для еды.
Командер Такер Чёрт. Ужин и шоу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Subcommander T'Pol Вы хотите сказать, что верите в возможность путешествий во времени?
Dr. Phlox Сюрпризы, субкоммандер. Я верю в то, что нужно принимать сюрпризы.
Subcommander T'Pol Я предпочитаю опираться на логику.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Капитан Арчер Одно, что я усвоил от А.Г.: ты никуда не продвинешься, если не будешь рисковать.
Подкомандующий Т'Пол Вы явно восхищались этим человеком.
Капитан Арчер Весьма.
Подкомандующий Т'Пол Но он всё-таки сломал вам зуб.
Капитан Арчер [фыркнув] У людей забавные способы завязывать дружбу.
Подкомандующий Т'Пол Мягко говоря.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Подкоммандер Т'Пол уходит с Энтерпрайза]
Командер Таккер Ты будешь по ней скучать, не так ли?
Капитан Арчер Когда её впервые назначили, я чувствовал, как хочу задушить Совала.
Командер Таккер Она действительно начинает нравиться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Арчер и Робинсон совершают незаконный варп-полет]
Капитан Арчер [по радио] NX-Бета, к Комодору Форресту. Вам стоит проверить свои сенсоры. Вы увидите, что мы держимся на уровне 2.5.
Адмирал Максвелл Форрест Поздравляю. Теперь вернитесь, черт возьми, обратно!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Арчер одержим написанием предисловия к биографии своего отца и зачитывает первую страницу Тукеру.]
Капитан Арчер Что ты думаешь?
Командер Тукер Звучит хорошо.
Капитан Арчер Позволь мне прочитать тебе остальное.
Командер Тукер Мне действительно нужно уже работать над этим.
Капитан Арчер Осталось всего несколько страниц!
Командер Тукер Сколько еще?
Капитан Арчер Девятнадцать.
Командер Тукер *Девятнадцать*? Ты пишешь предисловие или книгу?
Капитан Арчер [в волнении] Мне есть что сказать!
Командер Тукер Не шутите!
Капитан Арчер [в волнении] Что это вообще должно значить?
Командер Тукер Если можно, сэр... это немного затянуто.
Капитан Арчер [высоко оскорблен] Тебе повезло, что ты неплохой инженер, потому что явно ты ничего не понимаешь в писательстве!
Командер Тукер [в волнении] Я не единственный!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Арчер, Такер и Рид сильно возбуждены из-за близкого источника радиации]
Коммандер Такер [показывая Арчеру свои схемы нового капитанского кресла] Вам стоит это увидеть, сэр! Интерактивные дисплеи состояния, вторичное управление штурвалом. Здесь даже есть инерционные микродемпферы. Корабль мог бы трястись, а вы почти ничего бы не чувствовали!
Лейтенант Рид [раздосадован] Вы проигнорировали тактическое предупреждение из-за этого?
Коммандер Такер [игнорирует Рида] Я хочу обсудить с вами цвета для подголовника.
Лейтенант Рид Это всё для вас большая шутка?
Коммандер Такер [Риду] Перестань!
Лейтенант Рид Это не чертов круиз для удовольствия! Без должной дисциплины на этом корабле эта миссия обречена!
Коммандер Такер [очень раздраженно] Почему бы вам не поиграть в солдата где-нибудь еще?
Лейтенант Рид [с подавленным гневом] Если бы это была военная ситуация, вас бы уже сняли и расстреляли!
[Такер и Рид начинают драться]
Капитан Арчер Эй!
[он разнимает их, затем прижимает Такера к стене.]
Капитан Арчер Мне всё равно, какого цвета подголовник, и может ли он подавать мне айс-чай! Я просто хочу сидеть, когда на дежурстве!
[отпускает Такера, затем прижимает Рида к стене.]
Капитан Арчер И если я услышу этот сигнал тревоги еще раз, возможно, я *вас* сниму и расстреляю!
[отпускает Рида, затем поворачивается к Т'Пол.]
Капитан Арчер Если нет *настоящей* чрезвычайной ситуации, вроде нарушения реактора, я не хочу, чтобы меня беспокоили!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Капитан Арчер [пробираясь через канализацию] Сточные воды приобретают совершенно иное значение, когда речь идет о дюжине различных видов.
Кесик 31, если быть точным.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Желудок лейтенанта Рида мутировал]
Lt. Reed У тебя есть что-нибудь для моего желудка? Еда от повара не очень хорошо усваивается.
Dr. Phlox Пока твой пищеварительный тракт полностью не восстановится, лучше избегай столовой.
Lt. Reed Что ты предложишь мне поесть?
Dr. Phlox Ты можешь попробовать личинок мотыльков, которых я кормлю своей пиритийской летучей мышью.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Хоши остается в компании незнакомца]
Капитан Арчер Мне нужно тебе сказать, чтобы ты был на чеку?
Младший лейтенант Хоши Сато Думаю, это и так не требует пояснений, сэр.
Капитан Арчер Ты принёс фазовый пистолет?
Младший лейтенант Хоши Сато Я сохраню его под подушкой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Капитан Арчер Помнишь тот протозвёздный объект, который мы обнаружили на прошлой неделе?
Коммандер Такер Да.
Капитан Арчер Я его здесь не вижу.
[указывая на вулканскую звёздную карту]
Коммандер Такер Ты хочешь сказать, что эти вулканские звёздные карты не так уж точны? Что ж, если это правда, удачи в том, чтобы заставить их в этом признаться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Арчер хочет посетить вулканский монастырь на П'Джеме]
Капитан Арчер Как ты думаешь, они будут рады визиту?
Подкоммандер Т'Пол П'Джем - это место тихой медитации, капитан. Я не уверен, что нас там примут.
Коммандер Такер Это потому, что вулканцы думают, что мы воняем, да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Капитан Арчер [услышав правила посещения вулканского монастыря] Я думал, что обучение в Звёздном флоте — это тяжело.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain Archer Так что, если у кого-то есть предложение, я внимательно слушаю...
[осознавая, что в комнате Вулканы]
Captain Archer Без обид.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Командор Такер [к вулканцу] Для людей без эмоций у вас явно flair для драматического.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Др. Флокс Командор Таккер перераспределил бригаду починки, которая работала здесь. Он сказал, что Арсенал — это более высокий приоритет. Мы увидим, насколько низким приоритетом я являюсь в следующий раз, когда он обожжет пальцы о плазменный провод.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Доктор Флокс Я врач, а не инженер.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Капитан Арчер Забери свой вулканский цинизм и похорони его вместе с подавленными эмоциями.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Командор Такер Пусть ржет сколько хочет, галактика не получит ни капли нашего бурбона.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[к иностранному компьютеру]
Командор Такер На моем мире есть поговорка: "клиент всегда прав." Возможно, вам стоит сделать это частью вашей программы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Коммандер Такер [о полёте на инопланетном корабле] Насколько это может быть сложно? Вверх, вниз, вперёд, назад. Я разберусь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[о транспортере]
Лейтенант Рид Не думаю, что я готов, чтобы мои молекулы сжали и превратили в поток данных.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Капитан Арчер Ты из будущего, через 900 лет, и тебе нужна МОЯ помощь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Хоши видит капитана в униформе 23 века]
Младший лейтенант Хоши Сато У этих людей были странные представления о униформах.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Капитан Арчер Напомни мне перестать пытаться помогать людям.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Капитан Арчер Я чувствую обеспокоенность? Последний раз, когда я проверял, это считалось эмоцией.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[о фазовых пистолетах]
Лейтенант Рид У них два режима: оглушение и убивание... Лучше не путать их.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Капитан Арчер В чем дело? Никаких генетических фокусов, чтобы тебя не уронили на зад?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Ест кусок сыра, разговаривая со своей собакой, Портоcом.]
Капитан Арчер Ты же знаешь, что у вас с чеддером не сложится.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Лейтенант Андорианец Талас помогает лейтенанту Риду починить Энтерпрайз]
Лейтенант Талас Чему бы это ни стоило, лейтенант, я не здесь, чтобы украсть ваши секреты. Это вряд ли стоило бы усилий.
Лейтенант Рид Позвольте спросить?
Лейтенант Талас В последний раз я видел оружие, похожее на это, во время моего раннего тактического обучения.
Лейтенант Рид [саркастично] Извините, что потратил ваше время на наши примитивные системы.
Лейтенант Талас Совсем нет. Мне это показалось ностальгичным.
[Рид презрительно усмехается]
Лейтенант Талас Просто будьте осторожны, когда будете снова подключать это к вашей энергетической сети. Вы не сбросили ЭПС синхронизатор. Можете обжечь брови, когда включите его снова.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Командор Долум Ты не хочешь знать, в чём моя специальность!
Капитан Арчер Позволь мне догадаться... воняет здесь, да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Travis Mayweather [после получения сообщения на насекомоподобном языке] Это не совсем звучит как "Добро пожаловать в соседство".
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Subcommander T'Pol Поведение капитана становится все более нелогичным, даже для человека.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Командор Долом Я не думал, что люди настолько стойкие. Это не черта, присущая большинству приматов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jannar Кто-то сказал, что иметь дело с рептилиями — всё равно что торговаться с солнцем. Никакого понимания, и уйдёшь с ожогами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Командор Такер [к клінгону] Скажи им, здоровяк.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Энсин Хоши Сато Может, это лог. Как думаешь?
Командир Такер Без понятия. Это может быть список вещей для стирки... или инструкции о том, как завоевать вселенную?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Командер Такер Кто-то не очень хорошо заботится о моих двигателях.
Подкомандор Т'Пол Поговорите с клингонами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Коммандер Такер Мне придётся на тебя написать рапорт.
Лейтенант Рид Я спас тебе жизнь.
Коммандер Такер Ты ослушался приказа.
Лейтенант Рид Если ты впишешь это в мой досье, пройдёт много лет, прежде чем я смогу...
[замечает, что Трип смеётся]
Лейтенант Рид Ты дразнишь меня.
Коммандер Такер [не может остановиться смеяться] Малкольм, с тобой так легко.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Командор Такер Один корабль на тёмной планете? Может быть, они в медовом месяце.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Вулканский капитан Капитан Арчер?
Командер Такер Да?
[долгая пауза]
Командер Такер Есть проблема?
Вулканский капитан Вы выглядите очень молодым для капитана Звёздного флота.
Командер Такер Здоровый образ жизни. У вас есть сообщение от адмирала Форреста?
Вулканский капитан Я не совсем понимаю, что это значит, но адмирал Форрест попросил сообщить вам, что "Кал победил Стэнфорд семь к трем."
Командер Такер Я обязательно передам ему.
Вулканский капитан Кому передать?
Командер Такер Боюсь, это конфиденциально. Спасибо за передачу сообщения. Арчер завершил связь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Травис Мейуэзер [Трип спотыкается о шатающиеся камни] Командир, с вами всё в порядке?
Командир Такер Просто проверяю веревку.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Коммандер Такер Где я могу подать жалобу на это место?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Phlox Когда в последний раз ты спал?
Commander Tucker Т'Пол шпионит за мной?
Dr. Phlox Она волнуется за тебя.
Commander Tucker Я это ценю, но я держу этот корабль на воде на слюне и проволоке.
Dr. Phlox Шесть часов.
Commander Tucker Два.
Dr. Phlox Четыре.
Commander Tucker Готово. И напомни мне никогда не покупать у тебя машину.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Капитан Арчер Надеюсь, никто не торопится обратно домой... Звёздный флот считает, что мы готовы начать нашу миссию.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Вулканский капитан [Первый контакт в зеркальной вселенной] Долгой жизни и процветания.
[Зефрам Кокрейн вытаскивает дробовик и стреляет в него]
Старый человек Штурмуйте их корабль! Берите всё, что сможете!
[люди бегут в вулканский разведывательный корабль, чтобы ограбить его]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zobral Я бы не был хорошим хозяином, если бы позволил своим гостям погибнуть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Капитан Уильям Т. Райкер [в кабинете Арчера] Камера для заключённых больше, чем это!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[о предстоящей первой миссии Арчера на Энтерпрайзе]
Адмирал Максвелл Форрест Не облажайся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Командер Такер Бабушка учила меня никогда не судить о виде по их привычкам питания.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sarin Кабал не принимает решения самостоятельно. Они просто солдаты... сражающиеся в Холодной Временной Войне.
Captain Archer Временной? Вы меня запутали.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Phlox С медицинской точки зрения, вкус не поддается объяснению.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[после того, как они вошли на повреждённый klingonский корабль и нашли несколько klingonцев без сознания на мостике]
Энсин Хоши Сато Неужели мы не должны попытаться помочь им?
Подкоммандер Т'Пол Они не хотят нашей помощи.
Энсин Хоши Сато Откуда ты знаешь?
Подкоммандер Т'Пол Они klingonцы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Phlox Невозможно причинять боль пациенту. Однако я могу нанести столько боли, сколько захочу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Командер Такер У Малкольма есть правило: чтобы использовать пушку, нужно быть выше неё.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Такер сообщает вулканцам, что капитан Арчер и Т'Пол были похищены]
Капитан Вулкан Откуда ты это знаешь?
Коммандер Такер Не знаю, может это был тот самый выкуп, который мы только что получили.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Д-р Арек Сунг О, командор Такер, мне так жаль из-за потери вашего "вулканца".
Капитан Арчер Хватит!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Командер Такер [T'Пол, как Сим] Дело в том, что это не просто какая-то школьная влюбленность, это было два дня назад. Ты — все, о чем я думаю, и что сводит меня с ума, так это то, что я не знаю, это мои чувства или его.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[они находятся на чужом судне, которое взрывается вокруг них]
Командер Такер Ты всё это сделал только с помощью фазы пистолета?
Лейтенант Рид Ты хорош в строительстве, а я хорош в их разрушении.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Шран, собираясь вернуться на Андор, прощается с Арчером]
Shran Старайся не нарываться на неприятности, розовая кожа.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Малколм только что проснулся после фантазии о Т'Пол]
Лт. Рид Что это?
Командор Таккер Я заставил приемник работать, но передатчик — безнадёжный случай. Кто такой Ссыкло?
Лт. Рид Прошу прощения?
Командор Таккер Ты говорил во сне. Всё время звал какого-то парня по имени Ссыкло.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Командор Такер Я не хочу быть ответственным за то, чтобы экипаж... страдал от поноса.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kaitaama Ваш вид такой неприличный?
Commander Tucker Нет. Только я.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Энсин Хоши Сато Ты капитан. Не можешь приказать буре успокоиться?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Вулканский посол Совал Капитан Арчер, ваше присутствие в этой миссии не было... чрезмерным бременем.
[Совал уходит]
Шран Думаю, ему ты нравишься, розовая кожа.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[находясь в спасательной капсуле, Трип пробует еду, которую Кайтаама нашла в кладовке]
Кайтаама Это съедобно?
Командер Такер Зависит от того, насколько ты голоден.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[в серии "Улица плотника", эпизод о путешествии во времени]
Loomis Ох, черт.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Силика пытается запустить устройство путешествия во времени, когда внезапно появляется Арчер и нападает на него]
Капитан Арчер Я сказал, ты уродливый С#к*
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Капитан Арчер Когда я мечтал об этой миссии, последним, что я себе представлял, был вулканец на борту, который постоянно вытягивал воздух из комнаты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Phlox Если я не ошибаюсь, они готовятся к спариванию. Ты думаешь, они позволят мне понаблюдать?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[на планете с токсичной атмосферой]
Капитан Арчер [Риду] Постарайся не дышать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Командор Таккер [в Зеркальной вселенной] Я впитал достаточно дельта-лучей, чтобы мои внуки светились в темноте.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[злой Арчер и Хоши из Зеркальной Вселенной узнали о параллельной вселенной]
Капитан Арчер Вместо того чтобы построить империю, Земля стала частью межвидового альянса.
Служительница Хоши Сато [читая] Объединённая Федерация Планет.
Капитан Арчер Скорее Федерация дураков.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Капитан Арчер [в Зеркальной Вселенной] Великие люди — не миротворцы, великая люди — завоеватели!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Подкомандор Т'Пол [в Зеркальной вселенной] Я заметила, что вы активно используете библиотечную базу данных.
Доктор Флокс Я лишь изучал классическую литературу. Мне хотелось сравнить наши главные произведения с их аналогами в другой вселенной. Я пробежался по нескольким более известным произведениям. Истории были схожи в некоторых аспектах, но их персонажи были слабыми и сочувствующими. За исключением Шекспира, конечно. Судя по всему, его пьесы были одинаково мрачны в обеих вселенных.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[видно встревоженная Т'Пол пытается убедить Арчера не идти на самоубийственную миссию]
Подкоммандер Т'Пол Я не хочу, чтобы ты умер!
[пауза; Арчер поворачивается к ней]
Подкоммандер Т'Пол Это не обязательно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Члены совета Ксинди обсуждают, стоит ли атаковать Землю]
Ксинди-Человек Не будем забывать, кто настоящий враг.
Дегра Мы, возможно, и не знаем, кто настоящий враг.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Капитан Арчер Энтерпрайз был спроектирован как корабль для исследований.
Дегра Если нам удастся добиться успеха, это будет так снова.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Phlox Ну всё, время вышло!
Commander Tucker Это точно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Xindi-Humanoid Жертва вашего капитана... не будет забыта.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[вулканский капитан резко прерывает связь]
Командор Такер Мне уже реально надоело, что меня постоянно перебивают.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Капитан Арчер [после того, как его отчитала женщина-клингон, которой он пытается помочь] Напомни мне прекратить пытаться помогать людям.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
UPN Voice Over Кого ты будешь доверять, когда не можешь верить своим собственным глазам?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Phlox Воля пациента — это краеугольный камень медицинской этики денобulan.
Captain Archer Разве ты не веришь, что если ты можешь помочь кому-то, то морально обязан это сделать?
Dr. Phlox Гиппократ не был денобulanом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Командор Такер Будет здорово провести первый контакт, когда никто не думает о зарядке оружия.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Патрик Стюарт
Патрик Стюарт
Patrick Stewart
Уильям Шетнер
Уильям Шетнер
William Shatner
Скотт Бакула
Скотт Бакула
Scott Bakula
Коннор Триннир
Коннор Триннир
Connor Trinneer
Jolene Blalock
Доминик Китинг
Dominic Keating
Гэри Грэм
Gary Graham
Энтони Монтгомери
Anthony Montgomery
Джон Биллингсли
John Billingsley
Джеймс Кромуэлл
Джеймс Кромуэлл
James Cromwell
Джим Бивер
Jim Beaver
Томас Копаче
Thomas Kopache
Джим Фицпатрик
Jim Fitzpatrick
Скотт МакДональд
Scott MacDonald
Джоанна Кэссиди
Joanna Cassidy
Джеффри Комбс
Jeffrey Combs
Линда Пак
Linda Park
Ричард Рили
Брент Спайнер
Brent Spiner
Келли Уэймир
Kellie Waymire
Vaughn Armstrong
Vaughn Armstrong
Ричард Лайнбэк
Richard Lineback
Рик Уорси
Rick Worthy
Стивен Мендилло
Stephen Mendillo
Клэнси Браун
Клэнси Браун
Clancy Brown
Джонатан Фрейкс
Джонатан Фрейкс
Jonathan Frakes
Melinda Clarke
Дэннис Ховард
Dennis Howard
Лиленд Орсер
Лиленд Орсер
Leland Orser
Такер Смоллвуд
Tucker Smallwood
3 октябрьских сериала, которые рвут все рейтинги ожидания: не пропустите — премьера №1 прямо сейчас
Думали, только «Игра престолов» шокировала зрителя? Вот 5 аниме, где сценарий даже хлеще, чем в хите HBO
Не только Marvel и DC: 4 неочевидных проекта, которые тоже сняты по комиксам — об этом знают единицы
«Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест)
Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону
Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть
Имя этого волшебника звучит в каждой части «Гарри Поттера» — и неспроста: уложил бы Волан-де-Морта и Дамблдора одним пальцем
А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма
Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе
«Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает
Об этой адаптации Стивена Кинга вы вряд ли слышали — а она внезапно стала одним из главных хитов стриминга
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше