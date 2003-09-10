В 3-м сезоне сериала «Звездный путь: Энтерпрайз» экипаж земного космического корабля находится в Дельфийских просторах уже шесть недель, но до сих пор не получил никакой информации о Синди. Странные аномалии влияют на корабль, заставляя груз самостоятельно перемещаться по отсекам, гравитацию – сходить с ума, а сам «Энтерпрайз» – нарушать все существующие законы физики. Пол помогает Трипу справиться с бессонницей с помощью вулканской интимной терапии. Арчер и Трип обнаруживают новую расу, заключенную в ловушку, как когда-то было с землянами. Но на корабль в самый неподходящий момент нападают космические пираты.