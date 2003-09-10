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Постер к 3-му сезону сериала Звездный путь: Энтерпрайз
Киноафиша Сериалы Звездный путь: Энтерпрайз Сезоны Сезон 3

Star Trek: Enterprise 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 10 сентября 2003
Год выпуска 2003
Количество серий 24
Продолжительность сезона 17 часов 12 минут
О чем 3-й сезон сериала «Звездный путь: Энтерпрайз»

В 3-м сезоне сериала «Звездный путь: Энтерпрайз» экипаж земного космического корабля находится в Дельфийских просторах уже шесть недель, но до сих пор не получил никакой информации о Синди. Странные аномалии влияют на корабль, заставляя груз самостоятельно перемещаться по отсекам, гравитацию – сходить с ума, а сам «Энтерпрайз» – нарушать все существующие законы физики. Пол помогает Трипу справиться с бессонницей с помощью вулканской интимной терапии. Арчер и Трип обнаруживают новую расу, заключенную в ловушку, как когда-то было с землянами. Но на корабль в самый неподходящий момент нападают космические пираты.

Список серий 3-го сезона сериала «Звездный путь: Энтерпрайз» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Зинди The Xindi
Сезон 3 Серия 1
10 сентября 2003
Аномалия Anomaly
Сезон 3 Серия 2
17 сентября 2003
Вымирающие Extinction
Сезон 3 Серия 3
24 сентября 2003
Раджин Rajiin
Сезон 3 Серия 4
1 октября 2003
Импульс Impulse
Сезон 3 Серия 5
8 октября 2003
Изгнанник Exile
Сезон 3 Серия 6
15 октября 2003
Поставка The Shipment
Сезон 3 Серия 7
29 октября 2003
Сумерки Twilight
Сезон 3 Серия 8
5 ноября 2003
Северная звезда North Star
Сезон 3 Серия 9
12 ноября 2003
Двойник Similitude
Сезон 3 Серия 10
19 ноября 2003
Улица плотников Carpenter Street
Сезон 3 Серия 11
26 ноября 2003
Царство избранных Chosen Realm
Сезон 3 Серия 12
14 января 2004
Полигон Proving Ground
Сезон 3 Серия 13
21 января 2004
Военная хитрость Stratagem
Сезон 3 Серия 14
4 февраля 2004
Предвестник Harbinger
Сезон 3 Серия 15
11 февраля 2004
Врачебные предписания Doctor's Orders
Сезон 3 Серия 16
18 февраля 2004
Инкубатор Hatchery
Сезон 3 Серия 17
25 февраля 2004
Азати Прайм Azati Prime
Сезон 3 Серия 18
3 марта 2004
Повреждения Damage
Сезон 3 Серия 19
21 апреля 2004
Забытое The Forgotten
Сезон 3 Серия 20
28 апреля 2004
Сезон 3 Серия 21
5 мая 2004
Совет The Council
Сезон 3 Серия 22
12 мая 2004
Обратный отсчёт Countdown
Сезон 3 Серия 23
19 мая 2004
Час Ноль Zero Hour
Сезон 3 Серия 24
26 мая 2004
График выхода всех сериалов
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