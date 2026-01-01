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Звездный путь: Энтерпрайз
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Награды и номинации «Звездный путь: Энтерпрайз»
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Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Победитель
Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Победитель
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Победитель
Outstanding Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special (Prosthetic)
Номинант
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Победитель
Outstanding Hairstyling for a Series
Победитель
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Победитель
Outstanding Hairstyling for a Series
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Номинант
Outstanding Makeup for a Series (Prosthetic)
Номинант
Outstanding Makeup for a Series (Prosthetic)
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Hairstyling for a Series
Номинант
Outstanding Stunt Coordination
Номинант
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Series
Номинант
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Номинант
Outstanding Makeup for a Series (Prosthetic)
Номинант
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Номинант
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Номинант
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Номинант
Outstanding Makeup for a Series (Prosthetic)
Номинант
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Номинант
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Номинант
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Номинант
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