В 1-м сезоне сериала «Звездный путь: Энтерпрайз» действие происходит в XXII веке на планете Земля, которая находится под гнетом враждебной цивилизации. Вулканцы не хотят выпускать человечество за пределы Солнечной системы, чтобы не создавать себе конкуренцию на просторах космоса. Но в инновационной научной лаборатории все же удается создать уникальный двигатель «Варп-5», способный опередить скорость света и вывести людей в огромный неизведанный мир. Им оснащают корабль «Энтерпрайз», а во главе экипажа становится отважный капитан Арчер. Он готов вести своих ребят к неизведанным планетам и новым знакомствам.