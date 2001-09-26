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Постер к 1-му сезону сериала Звездный путь: Энтерпрайз
Киноафиша Сериалы Звездный путь: Энтерпрайз Сезоны Сезон 1

Star Trek: Enterprise 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 сентября 2001
Год выпуска 2001
Количество серий 26
Продолжительность сезона 18 часов 38 минут
О чем 1-й сезон сериала «Звездный путь: Энтерпрайз»

В 1-м сезоне сериала «Звездный путь: Энтерпрайз» действие происходит в XXII веке на планете Земля, которая находится под гнетом враждебной цивилизации. Вулканцы не хотят выпускать человечество за пределы Солнечной системы, чтобы не создавать себе конкуренцию на просторах космоса. Но в инновационной научной лаборатории все же удается создать уникальный двигатель «Варп-5», способный опередить скорость света и вывести людей в огромный неизведанный мир. Им оснащают корабль «Энтерпрайз», а во главе экипажа становится отважный капитан Арчер. Он готов вести своих ребят к неизведанным планетам и новым знакомствам.

Список серий 1-го сезона сериала «Звездный путь: Энтерпрайз» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Разорванный круг: Часть 1 Broken Bow (1)
Сезон 1 Серия 1
26 сентября 2001
Разорванный круг: Часть 2 Broken Bow (2)
Сезон 1 Серия 2
26 сентября 2001
Бежать или сражаться Fight or Flight
Сезон 1 Серия 3
3 октября 2001
Этот странный новый мир Strange New World
Сезон 1 Серия 4
10 октября 2001
Неожиданность Unexpected
Сезон 1 Серия 5
17 октября 2001
Терра Нова Terra Nova
Сезон 1 Серия 6
24 октября 2001
Андорианский инцидент The Andorian Incident
Сезон 1 Серия 7
31 октября 2001
Взламывая льды Breaking the Ice
Сезон 1 Серия 8
7 ноября 2001
Цивилизация Civilization
Сезон 1 Серия 9
14 ноября 2001
Сын Фортуны Fortunate Son
Сезон 1 Серия 10
21 ноября 2001
Холодный фронт Cold Front
Сезон 1 Серия 11
28 ноября 2001
Молчаливый враг Silent Enemy
Сезон 1 Серия 12
16 января 2002
Дорогой доктор Dear Doctor
Сезон 1 Серия 13
23 января 2002
Спящие псы Sleeping Dogs
Сезон 1 Серия 14
30 января 2002
Тени Пи’Джем Shadows of P'Jem
Сезон 1 Серия 15
6 февраля 2002
Шаттл один Shuttlepod One
Сезон 1 Серия 16
13 февраля 2002
Слияние Fusion
Сезон 1 Серия 17
27 февраля 2002
Блуждающая планета Rogue Planet
Сезон 1 Серия 18
20 марта 2002
Приобретение Acquisition
Сезон 1 Серия 19
27 марта 2002
Оазис Oasis
Сезон 1 Серия 20
3 апреля 2002
Задержанные Detained
Сезон 1 Серия 21
24 апреля 2002
Вокс Сола Vox Sola
Сезон 1 Серия 22
1 мая 2002
Падший герой Fallen Hero
Сезон 1 Серия 23
8 мая 2002
Пустынный перекрёсток Desert Crossing
Сезон 1 Серия 24
8 мая 2002
Два дня и две ночи Two Days and Two Nights
Сезон 1 Серия 25
15 мая 2002
Ударная волна: Часть 1 Shockwave (1)
Сезон 1 Серия 26
22 мая 2002
График выхода всех сериалов
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