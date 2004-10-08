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Постер к 4-му сезону сериала Звездный путь: Энтерпрайз
Киноафиша Сериалы Звездный путь: Энтерпрайз Сезоны Сезон 4

Star Trek: Enterprise 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 8 октября 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут
О чем 4-й сезон сериала «Звездный путь: Энтерпрайз»

В 4-м сезоне сериала «Звездный путь: Энтерпрайз» после уничтожения оружия Синди члены команда обнаруживают, что они были отправлены назад во времени – в 1944 год. На Земле еще не только не изобретены космические корабли типа «Энтерпрайза», но и вовсю идет внутренняя война человеческой расы. Нацистская Германия контролирует значительную часть восточной части Соединенных Штатов. Силик нападает на Трипа, после чего Воск хочет заключить сделку с Арчером. Он предлагает помочь команде вернуться в их родной XXII век в обмен на детали из будущего для его машины времени. Арчер встречает старого друга – капитана Эрику Эрнандес.

Список серий 4-го сезона сериала «Звездный путь: Энтерпрайз» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Грозовой фронт: Часть 1 Storm Front (1)
Сезон 4 Серия 1
8 октября 2004
Грозовой фронт: Часть 2 Storm Front (2)
Сезон 4 Серия 2
15 октября 2004
Дом Home
Сезон 4 Серия 3
22 октября 2004
Пограничная полоса Borderland (1)
Сезон 4 Серия 4
29 октября 2004
Криостанция-12 Cold Station 12 (2)
Сезон 4 Серия 5
5 ноября 2004
Аугменты The Augments (3)
Сезон 4 Серия 6
12 ноября 2004
Горнило The Forge (1)
Сезон 4 Серия 7
19 ноября 2004
Пробуждение Awakening (2)
Сезон 4 Серия 8
26 ноября 2004
Кир’Шара Kir'Shara (3)
Сезон 4 Серия 9
3 декабря 2004
Дедал Daedalus
Сезон 4 Серия 10
14 января 2005
Эффект наблюдения Observer Effect
Сезон 4 Серия 11
21 января 2005
Вавилон один Babel One (1)
Сезон 4 Серия 12
28 января 2005
Объединённые United (2)
Сезон 4 Серия 13
4 февраля 2005
Аэнар The Aenar (3)
Сезон 4 Серия 14
11 февраля 2005
Бедствие Affliction (1)
Сезон 4 Серия 15
18 февраля 2005
Дивергенция Divergence (2)
Сезон 4 Серия 16
25 февраля 2005
Рабство Bound
Сезон 4 Серия 17
15 апреля 2005
В зеркале тёмном: Часть 1 In a Mirror, Darkly (1)
Сезон 4 Серия 18
22 апреля 2005
В зеркале тёмном: Часть 2 In a Mirror, Darkly (2)
Сезон 4 Серия 19
29 апреля 2005
Демоны Demons (1)
Сезон 4 Серия 20
6 мая 2005
Терра Прайм Terra Prime (2)
Сезон 4 Серия 21
13 мая 2005
Эти путешествия… These Are the Voyages...
Сезон 4 Серия 22
13 мая 2005
График выхода всех сериалов
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