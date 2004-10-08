В 4-м сезоне сериала «Звездный путь: Энтерпрайз» после уничтожения оружия Синди члены команда обнаруживают, что они были отправлены назад во времени – в 1944 год. На Земле еще не только не изобретены космические корабли типа «Энтерпрайза», но и вовсю идет внутренняя война человеческой расы. Нацистская Германия контролирует значительную часть восточной части Соединенных Штатов. Силик нападает на Трипа, после чего Воск хочет заключить сделку с Арчером. Он предлагает помочь команде вернуться в их родной XXII век в обмен на детали из будущего для его машины времени. Арчер встречает старого друга – капитана Эрику Эрнандес.