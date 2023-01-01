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Киноафиша Сериалы Миля Сезоны Сезон 1

Миля 18+
Название Сезон 1
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Миля»

В 1 сезоне сериала «Миля» 39-летняя избалованная дама из высшего света неожиданно для себя лишается «спонсора». Очередной папик считает ее старой и бросает ни с чем, заменив «новой моделью». Миля привыкла к полностью обеспеченной и беззаботной жизни, поэтому она совершенно не умеет зарабатывать на жизнь. Но у нее появляется амбициозный план. Женщина нанимает двух двадцатилетних сотрудниц и создает свой блог. За месяц она собирается набрать миллион подписчиков. Режиссер Варя и продюсер Даша уверяют ее, что это невозможно, но Миля уверена в успехе. Она готова на любые безумства ради популярности и денег.

Список серий сериала Миля График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
График выхода всех сериалов
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