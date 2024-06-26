Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Миля
Отзывы
Отзывы о сериале «Миля»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Отзывы о сериале
Вся информация о сериале
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Анастасия Белова
26 июня 2024, 20:59
Оценка
Классный сериал. С самой первой серии дарит позитив. Конечно, Карина Зверева – это просто блеск. Правильно, что выбрали именно ее на главную роль. Мне было несложно поверить в то, что ее героиня была реальной девушкой из индустрии, для взрослых, а теперь в свои почти 40 переключилась на блогинг. Вышло забавно, иронично и довольно позитивно. Есть тут пикантные моменты, но обыграны очень прикольно, это стоит видеть! Однозначно буду смотреть дальше. Лишним позитив точно не будет
26 июня 2024, 20:59
0
0
Ответить
springfield01
30 июня 2024, 00:51
Оценка
Отвратительное всплывающее окно с рекламлй сериала на киноафише! Заколебалась его закрывать, когда открывала этот сайт. О чем сериал, не знаю, и даже знать не хочу, не исключая даже, что он, возможно, неплохой! Пиарщикам огромный минус. Для чего делать это 😡😡😡всплывающее окно с малюююсеньким крестиком для возможности закрыть его, пытаясь попасть на который случайно нажимаешь на само окно, и отрывок из сериала начинает орать на всю громкость посреди ночи!
30 июня 2024, 00:51
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Сёрфер
12 комментариев
Беловежская пуща
21 комментарий
Джейн Остин испортила мне жизнь
4 комментария
Формула 1
24 комментария
Саван
3 комментария
Это не «Империя Кесем»: не все знают, что у «Великолепного века» есть 8-серийное продолжение — там и любимая Хюррем есть
Чужой, но самый близкий: что на самом деле связывает Хикару и Ёсики в аниме «Лето, когда умер Хикару»
Сколько сезонов и эпизодов в сериале «Клюквенный щербет»? Достаточно много, чтобы устать, но вас затянет с головой
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Авторизация по e-mail