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Постер к 1-му сезону телешоу #вмаскешоу
Киноафиша Сериалы #вмаскешоу Сезоны Сезон 1

#вмаскешоу 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 мая 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «#вмаскешоу»

В 1-м сезоне шоу «#вмаскешоу» поделится меткими наблюдениями о том, как люди сходят с ума на самоизоляции и удаленке. Программа представляет собой несколько скетчей, объединенных одной темой. Они покажут, как переносят новые условия жизни разные герои: депутаты из Верхних Пыжей, которые держат связь через веб-камеру, блогерша Карина, пытающаяся поддержать тех, кто тоже попал в непростую ситуацию и остался дома, учительница, которая пытается понять, как устроена видеосвязь. Все они попадают в неловкие и смешные ситуации, которые возможны только на карантине. Роли главных героев талантливо исполнили известные российские актеры.

Список серий 1-го сезона телешоу «#вмаскешоу» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
4 мая 2020
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
4 мая 2020
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
13 мая 2020
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
16 мая 2020
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
19 мая 2020
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
22 мая 2020
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
25 мая 2020
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
28 мая 2020
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
1 июня 2020
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
4 июня 2020
График выхода всех сериалов
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