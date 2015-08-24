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Постер к 1-му сезону телешоу Беременные
Киноафиша Сериалы Беременные Сезоны Сезон 1

Беременные 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 августа 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон телешоу «Беременные»

В 1-м сезоне шоу «Беременные» звездные героини в положении расскажут о будущем материнстве и о проблемах, с которыми они сталкиваются на разных этапах беременности. Зрителям предоставится возможность побывать в гостях у звезд, узнать о разных подходах и методах молодых женщин. Они поделятся откровенными подробностями о том, как проходит беременность, расскажут, как держат себя в форме и планируют восстанавливаться после родов. Героини с опытом дадут рекомендации другим женщинам, которые ждут первенцев. В шоу примут участие бывшая солистка музыкального коллектива «Демо» Саша Зверева, жена Дмитрия Диброва Полина и известная ведущая Тутта Ларсен.

Список серий телешоу Беременные График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
24 августа 2015
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
25 августа 2015
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
26 августа 2015
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
27 августа 2015
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
31 августа 2015
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
1 сентября 2015
Выпуск 7
Сезон 1 Серия 7
2 сентября 2015
Выпуск 8
Сезон 1 Серия 8
3 сентября 2015
График выхода всех сериалов
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