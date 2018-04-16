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Постер к 3-му сезону телешоу Беременные
Киноафиша Сериалы Беременные Сезоны Сезон 3

Беременные 16+
Название Сезон 3
Премьера сезона 16 апреля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 3-й сезон телешоу «Беременные»

В 3-м сезоне шоу «Беременные» к исполнительнице Саше Зверевой и телеведущей Айзе Анохиной присоединились дизайнер, ТВ-ведущая и бывшая участница реалити-проекта «Дом-2» Нелли Ермолаева, а также участница третьего сезона телепроекта «Холостяк» на канале ТНТ, светская львица Галина Ржаксенская. Молодые мамы раскроют тайны своего материнства, расскажут обо всех тонкостях пребывания в положении и научат справляться с появляющимися проблемами. Саша Зверева отметила, что ей было непросто контролировать себя перед камерами, но проект о жизни и такой деликатной теме, как протекание беременности, она считает очень важным.

Список серий телешоу Беременные График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Выпуск 1
Сезон 3 Серия 1
16 апреля 2018
Выпуск 2
Сезон 3 Серия 2
17 апреля 2018
Выпуск 3
Сезон 3 Серия 3
18 апреля 2018
Выпуск 4
Сезон 3 Серия 4
19 апреля 2018
Выпуск 5
Сезон 3 Серия 5
23 апреля 2018
Выпуск 6
Сезон 3 Серия 6
24 апреля 2018
Выпуск 7
Сезон 3 Серия 7
25 апреля 2018
Выпуск 8
Сезон 3 Серия 8
26 апреля 2018
График выхода всех сериалов
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