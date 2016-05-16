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Постер к 2-му сезону телешоу Беременные
Киноафиша Сериалы Беременные Сезоны Сезон 2

Беременные 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 16 мая 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 2-й сезон телешоу «Беременные»

Во 2-м сезоне шоу «Беременные» авторы проекта решили увеличить количество участниц. Зрителям предоставится возможность увидеть, как готовятся к появлению ребенка Валерия Гай Германика, Галина Юдашкина, Даша Пынзарь, актриса Янина Бугрова, врач-косметолог Лана Никитина и многие другие. Каждая из женщин переживает этапы беременности по-разному. Кто-то не знаком с токсикозом и восхитительно себя чувствует вплоть до последнего триместра, а другим женщинам везет чуть меньше. Участницы расскажут, с чем это связано, а также поделятся с другими будущими мамочками своими секретами и лайфхаками.

Список серий телешоу Беременные График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Выпуск 1
Сезон 2 Серия 1
16 мая 2016
Выпуск 2
Сезон 2 Серия 2
17 мая 2016
Выпуск 3
Сезон 2 Серия 3
18 мая 2016
Выпуск 4
Сезон 2 Серия 4
19 мая 2016
Выпуск 5
Сезон 2 Серия 5
23 мая 2016
Выпуск 6
Сезон 2 Серия 6
24 мая 2016
Выпуск 7
Сезон 2 Серия 7
25 мая 2016
Выпуск 8
Сезон 2 Серия 8
26 мая 2016
График выхода всех сериалов
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