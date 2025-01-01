Меню
Мастер побега
Постеры
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Постеры сериала «Мастер побега»
Вся информация о сериале
«Совы — не те, кем кажутся»: что скрывают птицы из «Твин Пикс» и при чем тут кольцо
Вместо Мине теперь будет Боран: в 30 серии «Далекого города» зрителей ждало невероятное воскрешение из мертвых
Седьмой сезон стал последним, несмотря на рейтинг 8,2 на IMDb: почему закрыли культовый сериал «Менталист»
«Не сдвинутая маньячка, как в "Трассе"»: зрителей уже зацепил детектив «Здесь все свои» с Разумовской — график выхода серий пригодится, если тоже начнете
Disney ходит по тонкому льду: в первом «Холодном сердце» — ляп на ляпе, от «мертвой» Анны до «бесполезного» Олафа
Ради зрелищности создатели «Ван-Пис» нарушили канон в 1144 серии: в манге такого не рисовали
Лучший фильм в карьере Мадянова на Западе сравнили с легендарной «Яростью»: военная драма с Питтом оказалась хуже по всем статьям
В новом «Человеке-пауке» дебютирует один из главных врагов Питера Паркера — в фильмах Marvel его еще не было: и актера уже нашли
«Безумно боюсь»: Фрейндлих точечно описала дружбу с Басилашвили — актер в долгу не остался
«Очень прибыльное г…»: фильмы Андреасяна подняли на смех на Первом канале — под раздачу попал и «Последний богатырь»
От Поповича до Муромца: ответьте на 5 вопросов и мы скажем, кто из «Трех богатырей» вам идеально подходит (тест)
