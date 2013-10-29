Меню
Мастер побега 2013, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мастер побега
The Escape Artist 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 октября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 3
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут

Рейтинг сериала

7.7
Оцените 20 голосов
7.5 IMDb
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
29 октября 2013
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
5 ноября 2013
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
12 ноября 2013
