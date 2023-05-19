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Постер к 1-му сезону сериала Немая тишина
Киноафиша Сериалы Немая тишина Сезоны Сезон 1

El silencio 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Немая тишина»

В 1-м сезоне сериала «Немая тишина» Серхио много лет провел в тюрьме. Его обвинили в убийстве родителей. Когда он вышел на свободу, молодая психиатр Ана начинает за ним следить, чтобы разобраться, не представляет ли парень угрозы для социума. Когда случилась трагедия, Серхио Цискара был совсем ребенком. Поэтому за преступление он получил всего шесть лет заключения, но, оказавшись на свободе, постоянно находится под прицелом у сотрудников правоохранительных органов. Серхио не сказал ни слова, пока длилось слушание по делу. Мотивы его поступка по-прежнему остаются невыясненными. Ане предстоит разобраться с этим.

Список серий сериала Немая тишина График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
19 мая 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
19 мая 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
19 мая 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
19 мая 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
19 мая 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
19 мая 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
19 мая 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
19 мая 2023
График выхода всех сериалов
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