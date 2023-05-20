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Постер к 1-му сезону сериала Абонемент на расследование. Опасные желания
Киноафиша Сериалы Абонемент на расследование. Опасные желания Сезоны Сезон 1

Абонемент на расследование. Опасные желания 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Абонемент на расследование. Опасные желания»

В 1-м сезоне сериала «Абонемент на расследование. Опасные желания» Станислав Талич остается жить и работать в провинции, не желая больше возвращаться в шумную Москву. Но к нему в библиотеку вновь без приглашения является сотрудница полиции Гликерия Давыдова – привлекательная, но чрезмерно боевая дама. Девушка уверяет, что на его новое рабочее место ее привели улики. Гликерия расследует странную смерть руководителя местного департамента культуры. Все выглядит так, словно он покончил с собой, но предполагаемый убийца все же оставил след: он сдвинул предсмертную записку жертвы с первоначального места и испачкал стол в крови.

Список серий 1-го сезона сериала «Абонемент на расследование. Опасные желания» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 мая 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
20 мая 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
20 мая 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
20 мая 2023
График выхода всех сериалов
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