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Постер к 3-му сезону телешоу Джек Уайтхолл: путешествия с отцом
Киноафиша Сериалы Джек Уайтхолл: путешествия с отцом Сезоны Сезон 3

Jack Whitehall: Travels with My Father 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 6 сентября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 2
Продолжительность сезона 60 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Джек Уайтхолл: путешествия с отцом»

В 3-м сезоне шоу «Джэк Уайтхолл: Путешествия с отцом» британский комик вновь выясняет отношения со своим несносным, но все-таки любимым родителем. Он успел иммигрировать в США, а теперь пытается уговорить отца последовать его примеру и затевает совместную поездку по разным штатам. Несмотря на то что Майкл легок на подъем, он категорически отказывается от переезда. По традиции отношения родственников наполнены непониманием и взаимной язвительностью. Смогут ли они объединиться, когда их приключения нарушит неожиданное обстоятельство?

Список серий 3-го сезона телешоу «Джек Уайтхолл: путешествия с отцом» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1 Episode 1
Сезон 3 Серия 1
6 сентября 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 3 Серия 2
6 сентября 2019
График выхода всех сериалов
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