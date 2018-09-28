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Постер к 2-му сезону телешоу Джек Уайтхолл: путешествия с отцом
Киноафиша Сериалы Джек Уайтхолл: путешествия с отцом Сезоны Сезон 2

Jack Whitehall: Travels with My Father 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 28 сентября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 5
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Джек Уайтхолл: путешествия с отцом»

Во 2-м сезоне шоу «Джэк Уайтхолл: Путешествия с отцом» пожилой папа главного героя входит во вкус и решает снова попробовать себя в качестве туриста. На этот раз маршрут будет принципиально иным и родственники отправятся в путешествие по странам Европы. Их ждут Германия, Украина, Венгрия, Румыния и Турция. Они поприсутствуют на необычных мероприятиях, увидят тайные достопримечательности, но без неприятностей не обойдется: всю дорогу семья будет выяснять отношения и обмениваться колкостями. На удивление это выйдет у них очень забавно.

Список серий 2-го сезона телешоу «Джек Уайтхолл: путешествия с отцом» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
28 сентября 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
28 сентября 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
28 сентября 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
28 сентября 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
28 сентября 2018
График выхода всех сериалов
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