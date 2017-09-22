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Постер к 1-му сезону телешоу Джек Уайтхолл: путешествия с отцом
Киноафиша Сериалы Джек Уайтхолл: путешествия с отцом Сезоны Сезон 1

Jack Whitehall: Travels with My Father 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 сентября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Джек Уайтхолл: путешествия с отцом»

В 1-м сезоне шоу «Джэк Уайтхолл: Путешествия с отцом» молодой, но опытный комик отправится вместе со своим брюзжащим родителем Майклом в экзотические южноазиатские страны. Они испытают невероятные эмоции и столкнутся с нравами местных жителей, которые весьма непривычны для британцев. Но святые места и необыкновенная природа окажутся всего лишь фоном для их перманентного конфликта: отец и сын не могут договориться буквально ни о чем. Чтобы поездка удалась, родственникам придется забыть старые обиды и попытаться понять друг друга.

Список серий 1-го сезона телешоу «Джек Уайтхолл: путешествия с отцом» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
22 сентября 2017
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
22 сентября 2017
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
22 сентября 2017
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
22 сентября 2017
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
22 сентября 2017
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
22 сентября 2017
График выхода всех сериалов
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