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Постер к 5-му сезону телешоу Джек Уайтхолл: путешествия с отцом
Киноафиша Сериалы Джек Уайтхолл: путешествия с отцом Сезоны Сезон 5

Jack Whitehall: Travels with My Father 16+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 14 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 3
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 5-й сезон телешоу «Джек Уайтхолл: путешествия с отцом»

В 5-м сезоне шоу «Джэк Уайтхолл: Путешествия с отцом» зрителям предстоит увидеть последнее приключение родственников. В этот раз жизнелюбивому Джэку и ворчливому Майклу мешают передвигаться коронавирусные ограничения, поэтому они остаются в Великобритании, недалеко от родного дома. Но это не значит, что на знакомых землях им будет скучно. Уайтхоллы попытаются найти лох-несское чудовище, прогуляются по дому, где когда-то жил Черчилль, попробуют высокую кухню, а затем подведут итоги своих совместных путешествий.

Список серий 5-го сезона телешоу «Джек Уайтхолл: путешествия с отцом» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1 Episode 1
Сезон 5 Серия 1
14 сентября 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 5 Серия 2
14 сентября 2021
Лучшее из путешествий с моим отцом The Best Of Travels with My Father
Сезон 5 Серия 3
14 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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