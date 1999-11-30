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Постер к 1-му сезону сериала Приключения в Изумрудном Городе
Киноафиша Сериалы Приключения в Изумрудном Городе Сезоны Сезон 1

Приключения в Изумрудном Городе 0+
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 ноября 1999
Год выпуска 1999
Количество серий 4
Продолжительность сезона 1 час 44 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Приключения в Изумрудном Городе»

Мультфильм по всеми любимой книжке о чудесных приключениях девочки Долли. Долли и ее верный песик Тотошка живут в Канзасе. Однажды в их местечко приходит страшный ураган, который подхватывает домик, в котором живёт Долли, и уносит его далеко-далеко, в другую страну. Страна зовется Волшебной страной Оз, и в ней правит добрая Колдунья Севера. Она рассказывает Долли о том, что во время урагана ее домик раздавил Злую Восточную Ведьму. Чтобы вернуться в родной Канзас, Долли придется проделать путь в Изумрудный город, где обитает Великий Волшебник. Только его добрая воля может перенести ее обратно домой. Приветливая Долли пускается в путь, а по дороге обзаводится верными друзьями: Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом. Они сопровождают ее в далекий Изумрудный город, оберегая от опасностей. Выход мультфильма режиссер Александр Макаров приурочил к важной дате — оригинальной сказке Лаймена Фрэнка Баума, по которой поставлен мультфильм, исполнилось 100 лет.

Список серий 1-го сезона сериала «Приключения в Изумрудном Городе» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серебряные туфельки
Сезон 1 Серия 1
30 ноября 1999
Тайна великого волшебника
Сезон 1 Серия 2
30 ноября 1999
Козни старой Момби
Сезон 1 Серия 3
24 октября 2000
Принцесса Озма
Сезон 1 Серия 4
24 октября 2000
График выхода всех сериалов
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