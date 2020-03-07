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Постер к 3-му сезону телешоу Барбершоп
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Киноафиша Сериалы Барбершоп Сезоны Сезон 3

The Shop 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 7 марта 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 2
Продолжительность сезона 60 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 3-й сезон телешоу «Барбершоп»

В 3-м сезоне шоу «Барбершоп» в небольшом заведении, где стригутся герои, собираются несколько знаменитостей, известных большинству зрителей во всем мире. Все они – крайне интересные персоны, которые добились высот в той или иной сфере деятельности и продемонстрировали невероятный уровень мастерства. Главные герои действа готовы поделиться друг с другом невероятными историями из жизни. Они вспоминают о путешествиях, курьезных случаях, личных отношениях и откровенно говорят о проблемах. Гостями в этом сезоне стали актриса и комик Тиффани Хэддиш, актер Чедвик Боузман, звезда «Атланта Хокс» Трэй Янг, а также рэпер и продюсер Родди Рич.

Список серий 3-го сезона телешоу «Барбершоп» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Патрик Махоумс, Чедвик Боузман, Трэй Янг, Родди Рич, Тиффани Хэддиш, Стив Стаут Patrick Mahomes, Chadwick Boseman, Trae Young, Roddy Ricch, Tiffany Haddish, Steve Stoute
Сезон 3 Серия 1
7 марта 2020
Президент Барак Обама President Barack Obama
Сезон 3 Серия 2
30 октября 2020
График выхода всех сериалов
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